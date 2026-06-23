बुलंदशहर: बलवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहताश राणा की सरेआम गोली मारकर हत्या, 2 शूटर गिरफ्तार
बुलंदशहर के गुलावठी में साल 2025 के चर्चित बलवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहताश राणा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 10:50 PM IST
बुलंदशहर: बुलंदशहर जनपद के गुलावठी थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम साल 2025 के चर्चित बलवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहताश राणा की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. यह वारदात उस समय हुई जब रोहताश कस्बे में स्थित अपनी ई-स्कूटी और बैटरी की दुकान पर आराम से बैठा था.
इसी दौरान घात लगाए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम: घायल अवस्था में उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसएसपी ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बताया कि रोहताश राणा एक शातिर अपराधी था.
बलवीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था रोहताश: अपराधिक प्रवृत्ति के रोहताश राणा पर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कड़ी कार्रवाई हो चुकी थी. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक, "रोहताश राणा 19 जनवरी 2025 को हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र के पाईपा गांव में हुए बलवीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. वह हाल ही में इस हत्या के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था. जेल से छूटने के बाद उसने गुलावठी में किराए की दुकान लेकर ई-स्कूटी का नया काम शुरू किया था."
पुरानी रंजिश में बेटे और भतीजे ने लिया बदला: एसएसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते बलवीर के बेटे पुष्पेंद्र और उसके भतीजे विपिन ने मिलकर इस नए हत्याकांड को अंजाम दिया है. वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों की घेराबंदी करने के लिए गुलावठी पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके में सख्त नाकेबंदी कर दी थी. इस दौरान गुलावठी थाना इंस्पेक्टर ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों का पीछा किया. उन्होंने खुद को खतरे में डालकर दोनों मुख्य अभियुक्तों पुष्पेंद्र और विपिन को मौके से दबोच लिया.
पुलिस टीम को मिला 25 हजार का इनाम: इस मुठभेड़ और पकड़-धकड़ के दौरान बदमाशों का मुकाबला करते हुए इंस्पेक्टर को भी कुछ चोटें आई हैं. पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो अवैध तमंचेभी बरामद कर लिए हैं. इस त्वरित कार्रवाई के बाद पुलिस कप्तान ने बहादुरी दिखाने वाली पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
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