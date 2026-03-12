ETV Bharat / state

IAS बनने का दावा करने वाली झूठी निकली, मां-बाप ने झेली शर्मिंदगी, दावावीर शिखा गौतम बोली- जोश में होश खो बैठी

बुलंदशहर की शिखा गौतम द्वारा आईएएस बनने का किया गया दावा जांच में झूठा पाया गया. ( ETV Bharat )

वहीं मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. सच्चाई सामने आने पर परिजनों और मिलने वालों को मायूसी हाथ लगी है.

उन्होंने कहा कि जानकारी थी कि चयन नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के सम्मान के आगे वह कुछ बोल नहीं पाईं. फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद से युवती और उसके परिजन शर्मसार हैं.

बुलंदशहर की सदर तहसील के एक अधिकारी ने नाम न छापने पर बताया कि जांच के दौरान युवती और उसके परिजनों ने अधिकारियों के सामने अपनी गलती स्वीकार की है.

उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने जब दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि दावा करने वाली युवती का नाम दस्तावेजों में शिखा रानी है और वह यूपीएससी की मुख्य परीक्षा (मेंस एग्ज़ाम) ही पास नहीं कर सकी थी. ऐसे में उसका इंटरव्यू के लिए चयन भी नहीं हुआ था.

बताया जा रहा है कि युवती ने अपना नाम शिखा बताते हुए आईएएस बनने की बात कही थी. लेकिन बाद में हरियाणा में तैनात शिखा गौतम द्वारा वास्तविक अभ्यर्थी होने का दावा सामने आने के बाद प्रशासन ने अपने स्तर से भी मामले की जांच कराई.

युवती ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल करने का दावा किया था. इसके बाद इलाके में जश्न भी मनाया गया था.

बता दें कि 6 मार्च को आए यूपीएससी 2025 के रिजल्ट को लेकर शिखा गौतम ने दावा किया था, कि उन्होंने 113वीं रैंक हासिल की है. वहीं दूसरी ओर वास्तविक शिखा गौतम ने भी 113वीं रैंक हासिल करने की बात कहते हुए यूपीएससी को ईमेल भेजकर स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की थी.

ईमेल में शिखा ने अपना एडमिट कार्ड भी भेजा था. यूपीएससी ने बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रुति को जांच कराने को कहा. एडीएम प्रशासन ने मामले में एसडीएम सदर दिनेश चंद्र को जांच करने के निर्देश दिए थे.

एसडीएम ने सदर तहसीलदार मनोज रावत को जांच के लिए शिखा गौतम के घर भेजा. तहसीलदार ने शिखा गौतम के घर पहुंच कर उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की तो उनका दावा सही नहीं निकला. बुलंदशहर की शिखा गौतम झूठी निकली.

तहसीलदार के अनुसार, शिखा गौतम ने यूपीएसई का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मुख्य परीक्षा ही पास नहीं कर पाई थीं. इस कारण उनका इंटरव्यू के लिए चयन नहीं हुआ था.

तहसीलदार ने बताया, जांच के दौरान शिखा गौतम के डॉक्यूमेंट में उसका नाम शिखा रानी लिखा मिला. एसडीएम ने बताया- यूपी की शिखा गौतम के परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है.

दिल्ली की शिखा, रोहतक में BPDO

बता दें कि दिल्ली की शिखा वर्तमान में रोहतक जिले के सांपला में ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) के पद पर तैनात हैं. द ट्रिब्यून न्यूजपेपर से बातचीत में शिखा ने कहा कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा था कि बुलंदशहर की शिखा ने यूपीएससी परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल की है.

इस पर उनके होश उड़ गए, तब शिखा ने भी दावा किया कि UPSC मेरिट सूची में 113वीं रैंक पर दिखाई देने वाला नाम उनका है. शिखा ने कहा, मेरिट सूची में शिखा नाम की केवल एक ही उम्मीदवार है और रोल नंबर उनका ही है.

इसके बाद उन्होंने UPSC को ईमेल भेजकर स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह किया. शिखा ने दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री ली है.

उन्होंने आगे कहा, "मैंने संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन मैंने ज्वॉइन नहीं किया, क्योंकि उसी साल मेरा चयन हरियाणा सिविल सेवा में हो गया था. मैंने मई 2025 में हरियाणा सरकार में ज्वॉइन किया और जुलाई 2025 से सांपला में तैनात हूं."

इससे पहले आकांक्षा का उठा था विवाद

एक रोल नंबर, दो आकांक्षा : बता दें कि इससे पहले बिहार के आरा से रणवीर सेना सुप्रीमो रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने दावा किया कि यूपीएससी 2025 के परीक्षा में उसे 301 रैंक हासिल हुई है. इसके बाद यूपी के गाजीपुर से दूसरी आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर फर्जीवाड़ा को बेनकाब किया था.

पड़ताल में ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह का दावा फर्जी पाया गया था. इस केस में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रंजीत सिंह की बेटी आकांक्षा का दावा सच निकला था.

