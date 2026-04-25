बुलंदशहर में शादी से मुकरा ब्वॉयफ्रेंड तो घर पहुंची युवती, प्रेमी के भाई ने पेट्रोल डालकर लगाई आग
बुलंदशहर में प्रेमी की सगाई कहीं और तय होने पर मिलने पहुंची युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई. आरोपी भाई फरार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 10:06 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 10:30 PM IST
बुलंदशहर: बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र की निवासी 20 वर्षीय कशिश मीणा का आशीष नाम के युवक के साथ पिछले तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. कशिश एक प्राइवेट टीचर है और दोनों के परिवार इस रिश्ते से वाकिफ थे और शादी के लिए राजी भी थे.
हालांकि, हाल ही में आशीष के घरवालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और उसने कशिश को फोन कर सगाई की जानकारी दी. यह सुनकर कशिश बदहवास होकर अपने प्रेमी से मिलने उसके गांव सालवानपुर पहुंच गई.
प्रेमी के भाई ने पेट्रोल डालकर लगाई आग: जब कशिश प्रेमी के घर पहुंची, तो वहां दोनों के बीच तीखी बहस और कहासुनी होने लगी. आरोप है कि इसी दौरान आशीष के भाई विवेक ने विवाद के बीच कशिश पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी. आग की लपटों में घिरी युवती की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. पीड़िता ने झुलसी हुई हालत में ही अपनी मां को फोन कर मौके पर बुलाया.
आग लगाकर फरार हुआ आरोपी विवेक: सूचना मिलते ही डायल 112 और अहमदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था. पुलिस ने घायल युवती को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) शिकारपुर में भर्ती कराया. वहां नायब तहसीलदार विपिन वर्मा ने पहुंचकर पीड़िता के बयान दर्ज किए. कशिश की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है.
हायर सेंटर रेफर की गई झुलसी युवती: इस प्रेम प्रसंग को लेकर 25 नवंबर 2025 को भी अहमदगढ़ थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे आपसी रजामंदी से सुलझा लिया गया था. सीओ शिकारपुर शशांक सिंह ने बताया कि युवक द्वारा शादी के वादे से मुकरने के बाद यह विवाद बढ़ा और ज्वलनशील पदार्थ डालकर युवती को जलाने का प्रयास किया गया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर विधिक कार्यवाही की जा रही है.
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