बुलंदशहर में एनकाउंटर; 50 हजार का इनामी गैंगस्टर नसीम दुरानी मुठभेड़ में ढेर, 25 मुकदमे थे दर्ज
दिल्ली के सोनिया विहार में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर हुई युवक की हत्या में वांछित था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:04 AM IST
बुलंदशहर : दिल्ली सोनिया विहार में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर युवक की हत्या करने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नसीम दुरानी को नोएडा एसटीएफ, यूपी STF और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. मुठभेड़ बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हुई. नसीम दुरानी पर 50 हजार का इनाम भी घोषित था. नसीम पर यूपी और दिल्ली में हत्या के 4 मुकदमों सहित हत्या के प्रयास, एक्सटॉरशन आदि के 25 से अधिक केस रजिस्टर्ड हैं.
बता दें, दिल्ली सोनिया विहार में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर समीर नाम के युवक की हत्या हुई थी. आरोपी ने 15 से 20 राउंड गोलियां चलाईं थीं. इस मामले में नसीम दुरानी का नाम प्रकाश में आया था. इसके बाद नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस को नसीम दुरानी की तलाश थी.
नोएडा STF के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नसीम शहर में छिपा है. इसके बाद टीम ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में घेराबंदी की गई. इस दौरान खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
छोटा राजन और तारिक फतेह की हत्या की रची थी साजिश : नसीम दुर्रानी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के संपर्क में भी रह चुका था. बताया जाता है कि 2016-17 में छोटा शकील ने नसीम को तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की सुपारी दी थी. इसके अलावा पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी था. नसीम दिल्ली के खजूरीखास एरिया में पिछले 6 माह में दो सनसनीखेज हत्याए कर चुका था.
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