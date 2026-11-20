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बुलंदशहर में एनकाउंटर; 50 हजार का इनामी गैंगस्टर नसीम दुरानी मुठभेड़ में ढेर, 25 मुकदमे थे दर्ज

बुलंदशहर में एनकाउंटर; नसीम दुरानी मुठभेड़ में ढेर ( Photo Credit : ETV Bharat )

बुलंदशहर : दिल्ली सोनिया विहार में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर युवक की हत्या करने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नसीम दुरानी को नोएडा एसटीएफ, यूपी STF और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. मुठभेड़ बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हुई. नसीम दुरानी पर 50 हजार का इनाम भी घोषित था. नसीम पर यूपी और दिल्ली में हत्या के 4 मुकदमों सहित हत्या के प्रयास, एक्सटॉरशन आदि के 25 से अधिक केस रजिस्टर्ड हैं.

गैंगस्टर नसीम दुरानी पर दर्ज मुकदमे. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, दिल्ली सोनिया विहार में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर समीर नाम के युवक की हत्या हुई थी. आरोपी ने 15 से 20 राउंड गोलियां चलाईं थीं. इस मामले में नसीम दुरानी का नाम प्रकाश में आया था. इसके बाद नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस को नसीम दुरानी की तलाश थी.