बुलंदशहर में लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला, दो कर्मचारी घायल और गाड़ी सीज
बुलंदशहर के खुर्जा-देहात में अवैध लकड़ी पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया. दो कर्मचारी घायल हो गये
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:26 PM IST
बुलंदशहर: बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात क्षेत्र में अवैध लकड़ी के कारोबार पर लगाम लगाने पहुंची वन विभाग की टीम पर तस्करों ने अचानक हमला बोल दिया. लकड़ी तस्करों और गांव के कुछ उपद्रवियों ने मिलकर वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले में वन विभाग के दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
कर्मचारियों के साथ मारपीट और वर्दी फाड़ने की कोशिश: वन विभाग की टीम पर हुए इस हमले से मौके पर काफी देर तक हड़कंप की स्थिति बनी रही. उपद्रवियों ने कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ने का भी प्रयास किया.
घटना की खबर तुरंत पुलिस को दी गई लेकिन मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम के साथ भी आरोपियों ने अभद्रता करने से परहेज नहीं किया. वन दरोगा ने खुर्जा देहात थाने में तहरीर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
यूसुफपुर मालगोसा गांव में अवैध कटान की मिली थी सूचना: खुर्जा वन विभाग के क्षेत्राधिकारी दुष्यंत सिंह ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी. यूसुफपुर मालगोसा गांव में कुछ ठेकेदार प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों को अवैध तरीके से काटकर उनका भंडारण कर रहे थे. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची जहाँ नीम और पीपल की लकड़ियों से भरी एक कैंटर गाड़ी पाई गई. टीम को देखते ही कैंटर का चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया.
उपद्रवियों की घेराबंदी, एक आरोपी हिरासत में और गाड़ी सीज: जब वन विभाग के कर्मचारियों ने भागते चालक और अवैध लकड़ी को पकड़ने की कोशिश की तो गांव के कुछ उपद्रवियों ने टीम को चारों तरफ से घेर लिया. उपद्रवियों के हमले में दो कर्मचारियों को चोटें आईं लेकिन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी से लदी कैंटर गाड़ी को मौके पर ही सीज कर दिया. खुर्जा थाना देहात में मामला पंजीकृत कराया गया है और फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. इस मामले में पुलिस ने जब्बार नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
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