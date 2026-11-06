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बुलंदशहर में लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला, दो कर्मचारी घायल और गाड़ी सीज

यूसुफपुर मालगोसा गांव में घेराबंदी कर हुआ हमला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात क्षेत्र में अवैध लकड़ी के कारोबार पर लगाम लगाने पहुंची वन विभाग की टीम पर तस्करों ने अचानक हमला बोल दिया. लकड़ी तस्करों और गांव के कुछ उपद्रवियों ने मिलकर वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले में वन विभाग के दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

कर्मचारियों के साथ मारपीट और वर्दी फाड़ने की कोशिश: वन विभाग की टीम पर हुए इस हमले से मौके पर काफी देर तक हड़कंप की स्थिति बनी रही. उपद्रवियों ने कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ने का भी प्रयास किया.

वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह (Video Credit: ETV Bharat) घटना की खबर तुरंत पुलिस को दी गई लेकिन मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम के साथ भी आरोपियों ने अभद्रता करने से परहेज नहीं किया. वन दरोगा ने खुर्जा देहात थाने में तहरीर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.