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बुलंदशहर: किसानों की गन्ना रैली, कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन

किसानों का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर: गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं और फसलों के लाभकारी समर्थन मूल्य को लेकर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (महाशक्ति) के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर नगर की सड़कों पर जोरदार 'गन्ना रैली' निकाली. सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा.

किसानों का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) रैली की शुरुआत बाईपास स्थित संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय से हुई. हाथ में गन्ने लेकर और संगठन के झंडे लहराते हुए किसान डीएवी फ्लाईओवर और लल्ला बाबू चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की.