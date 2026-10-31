बुलंदशहर: किसानों की गन्ना रैली, कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन
भाकियू महाशक्ति ने गन्ने का भाव ₹700 और गेहूं ₹5000 करने की मांग रखी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:46 PM IST
बुलंदशहर: गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं और फसलों के लाभकारी समर्थन मूल्य को लेकर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (महाशक्ति) के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर नगर की सड़कों पर जोरदार 'गन्ना रैली' निकाली. सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा.
रैली की शुरुआत बाईपास स्थित संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय से हुई. हाथ में गन्ने लेकर और संगठन के झंडे लहराते हुए किसान डीएवी फ्लाईओवर और लल्ला बाबू चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की.
किसानों की मुख्य मांगें
गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 700 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए.
गेहूं की खरीद दर 5000 रुपये प्रति क्विंटल तय की जाए.
धान समेत अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में ठोस वृद्धि हो.
प्राकृतिक आपदा और महंगाई की मार झेल रहे किसानों के सभी प्रकार के बैंक ऋणों का ब्याज पूरी तरह माफ किया जाए.
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि किसान इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तरफ मौसम व आपदा से नुकसान तो दूसरी तरफ बढ़ती लागत और महंगाई. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की इन वाजिब मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो संगठन निकट भविष्य में एक बड़े और व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगा.
प्रदर्शन के दौरान सिकंदराबाद महिला मोर्चा की जिला संयोजक मोनी सैनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहीं. प्रदर्शन के उपरांत किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को अपना मांग-पत्र सौंपा.
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