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बुलंदशहर खुर्जा में XEN के खिलाफ किसानों का अर्धनग्न धरना प्रदर्शन, लगाए रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप

बुलंदशहर में किसानों का अर्धनग्न धरना प्रदर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बुलंदशहर : खुर्जा में अधिशासी अभियंता के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति का धरना-प्रदर्शन 60 दिन से जारी है. खुर्जा अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर किसान पिछले दो महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. सोमवार को आक्रोशित किसानों ने अर्धनग्न होकर धरना-प्रदर्शन किया. किसानों का आरोप है कि एक्सईएन रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन विभाग की ओर से लगातार अनदेखी की जा रही है.

खुर्जा में XEN के खिलाफ किसानों का अर्धनग्न धरना प्रदर्शन. (Video Credit : ETV Bharat)



धरने का नेतृत्व कर रहे भाकियू लोकशक्ति के जिलाध्यक्ष देवराज ठाकुर का आरोप है कि अधिशासी अभियंता (XEN) पर कई गंभीर आरोप हैं. XEN किसानों के साथ अभद्रता करते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते. इसके अलावा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के भी कई मामले उजागर हुए हैं. ऐसे में अधिशासी अभियंता को तत्काल कार्य मुक्त करके जांच कराई जाए. उनके खिलाफ चल रही जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जाए.