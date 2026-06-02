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बुलंदशहर में यूरिया की किल्लत; अवैध वसूली के खिलाफ भड़के किसान, शिकारपुर तहसील बनी अखाड़ा

एसडीएम को ज्ञापन सौंपते किसान. ( Photo Credit : ETV Bharat )