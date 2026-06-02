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बुलंदशहर में यूरिया की किल्लत; अवैध वसूली के खिलाफ भड़के किसान, शिकारपुर तहसील बनी अखाड़ा

शिकारपुर तहसील में अधिकारियों के साथ हुई तीखी नोकझोंक, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन.

एसडीएम को ज्ञापन सौंपते किसान.
एसडीएम को ज्ञापन सौंपते किसान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 11:13 AM IST

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बुलंदशहर : शिकारपुर तहसील सभागार में सोमवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक अहम पंचायत हुई. भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर तहसील पहुंचे थे. इस दौरान किसानों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. पंचायत के बाद किसानों ने एसडीएम शिकारपुर को ज्ञापन भी सौंपा.

बुलंदशहर : शिकारपुर तहसील सभागार में समस्याएं बताते किसान. (Video Credit : ETV Bharat)

मांगेराम त्यागी ने शिकारपुर तहसील क्षेत्र में यूरिया खाद की भारी किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग का उठाया. आरोप लगाया कि सरकारी केंद्रों पर खाद न मिलने के कारण उन्हें निजी दुकानदारों के भरोसे रहना पड़ रहा है. जहां खुलकर आर्थिक शोषण हो रहा है. यूरिया का सरकारी रेट लगभग ₹268 प्रति कट्टा निर्धारित है, लेकिन निजी दुकानदार बिना 'लगामन' (यूरिया के साथ अन्य गैर-जरूरी उत्पाद या दवाइयां जबरन टैग करना) के खाद देने को तैयार नहीं हैं. यदि किसान लगामन के साथ यूरिया खरीदता है तो उसे एक कट्टा करीब ₹900 का पड़ रहा है.

शिकारपुर तहसील में अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक करते किसान.
शिकारपुर तहसील में अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक करते किसान. (Photo Credit : ETV Bharat)

मांगेराम त्यागी ने स्वास्थ्य और राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी गहरा रोष जताया. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में गरीब और मजदूर वर्ग के मरीजों को डॉक्टरों द्वारा बाहर की महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं. लेखपाल और कानूनगो कार्यालयों में प्राइवेट कर्मचारी (निजी कारिंदे) रखकर सीधे-सीधे किसानों से काम के बदले अवैध वसूली कराई जा रही है. ​


​किसानों की शिकायतें सुनने के बाद एसडीएम शिकारपुर रवींद्र प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में किसी भी सूरत में किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी निजी दुकानदार यूरिया की कालाबाजारी कर रह हैं या किसानों पर जबरन लगामन थोप रहे हैं. उनके खिलाफ तत्काल केस दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही अन्य विभागों की कमियों को भी जल्द सुधारने का भरोसा दिया. इस हाई-वोल्टेज पंचायत में एसडीएम शिकारपुर रवींद्र प्रताप सिंह, स्थानीय तहसीलदार, दोनों सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) के प्रभारी, बिजली विभाग, कृषि विभाग के आला अधिकारी और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) मौजूद रहे.

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