बुलंदशहर: आर्मी से रिटायर होकर प्रदीप गौड़ बने जिला पंचायत राज अधिकारी, PCS में हासिल की 23वीं रैंक
पूर्व सैनिक प्रदीप गौड़ 15 साल की सेना सेवा के बाद पीसीएस परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल कर जिला पंचायत राज अधिकारी बने हैं .
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 4:16 PM IST
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक पूर्व सैनिक ने अपनी लगन और मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है. देश की सीमाओं पर 15 साल तक पहरेदारी करने वाले प्रदीप गौड़ अब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) की जिम्मेदारी संभालेंगे. शनिवार, 4 अप्रैल को नगर के डीएम रोड स्थित पैराडाइज डांस स्टूडियो में उनके सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया और मिठाई बांटकर उनकी इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाया.
15 साल की देश सेवा के बाद पीसीएस परीक्षा में सफलता: प्रदीप गौड़ ने भारतीय सेना में 15 वर्षों तक गौरवशाली सेवा देने के बाद वहां से रिटायरमेंट लिया था. सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने घर बैठने के बजाय समाज की सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित किया और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू की. अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (PCS) की परीक्षा उत्तीर्ण की और पूरे प्रदेश में 23वां स्थान प्राप्त किया. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे बुलंदशहर जनपद का नाम रोशन किया है.
वर्दी बदली पर जज्बा वही, अब करेंगे जनता की सेवा: सम्मान समारोह के दौरान प्रदीप गौड़ ने अपने संघर्ष और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की. उन्होंने बताया कि पहले उनका धर्म देश की सीमाओं की रक्षा करना था, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया. अब पीसीएस अधिकारी बनने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और आम जनता की समस्याओं का समाधान करना है. प्रदीप का मानना है कि अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.
युवाओं के लिए बने प्रेरणास्रोत: प्रदीप गौड़ के जिला पंचायत राज अधिकारी बनने से उनके प्रशंसकों और परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं है. सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों ने कहा कि प्रदीप की यह यात्रा उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सेना से रिटायरमेंट के बाद दूसरा करियर तलाशते हैं. उनकी सफलता यह संदेश देती है कि उम्र और करियर का बदलाव कभी भी प्रगति की राह में बाधा नहीं बन सकता. अब प्रदीप जल्द ही अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण कर जनपद के विकास कार्यों को गति देंगे.
यह भी पढ़ें- कानपुर में खुलने जा रहा देश का पहला AT MART; दिव्यांगजनों के लिए मिलेंगे खास प्रोडक्ट्स