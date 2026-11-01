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बुलंदशहर में एनकाउंटर; गोली लगने से एक शातिर घायल, दूसरा कॉम्बिंग में गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार व चोरी का सामान बरामद

मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बुलंदशहर : कोतवाली स्याना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि बदमाशों को तीसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है.

जानकारी देते सीओ स्याना रामकरन. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि कोतवाली स्याना पुलिस इलाके में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध टेंपों को रुकने का इशारा किया गया. रुकने के बजाय टेंपो सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. दोनों तरफ से हुई कई राउंड गोलियों के बीच एक बदमाश पैर में गोली लगने से गिर पड़ा. घायल बदमाश की पहचान दीपक निवासी हापुड़ के रूप में हुई है. इसके बाद दूसरे साथी को दौड़ा कर पकड़ लिया गया.