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बुलंदशहर में चाकू से गोद कर वृद्ध की हत्या, चचेरे भाई समेत दो गिरफ्तार

छतारी थाना क्षेत्र के नारऊ गांव में शनिवार देर रात हुई सनसनीखेज वारदात.

वृद्ध की हत्या के बाद छानबीन करती पुलिस.
वृद्ध की हत्या के बाद छानबीन करती पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 10:12 AM IST

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Updated : August 8, 2026 at 12:50 PM IST

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बुलंदशहर : छतारी थाना क्षेत्र के नारऊ गांव में शनिवार देर रात दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए अज्ञात हमलावर ने बरामदे में सो रहे वृद्ध आनंद स्वरूप (64) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. प्राथमिक जांच में वृद्ध की हत्या रंजिश करने की बात सामने आई है. इस मामले में चचेरे भाई समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

वारदात की जानकारी देते एसपी देहात अंतरिक्ष जैन. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, ​छतारी थाना क्षेत्र के गांव नारऊ में शनिवार देर रात अपने घर के बरामदे में सो रहे आनंद स्वरूप (64) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. हमला इतने ताबड़तोड़ अंदाज में किया गया कि वृद्ध को संभलने का मौका भी नहीं मिला. उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात की सूचना मिलने पर एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, डिबाई सीओ मधुप कुमार समेत भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

वृद्ध की हत्या के बाद छानबीन करती पुलिस.
वृद्ध की हत्या के बाद छानबीन करती पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

एसपी देहात अंतरिक्ष जैन का कहना है कि आनंद स्वरूप पुत्र तोताराम निवासी गांव नारऊ (64) की शनिवार रात हत्या कर दी गई थी. वृद्ध के शरीर पर चाकुओं के निशान थे. परिजनों ने वृद्ध के चचेरे भाई के विरुद्ध तहरीर दी है. परिजनों द्वारा बताया गया है कि पहले से पारिवारिक विवाद चल रहा है. जिसके चलते ये घटना हुई है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया था. हत्या के आरोप में शनिवार सुबह 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है.

वृद्ध की हत्या के बाद छानबीन करती पुलिस.
वृद्ध की हत्या के बाद छानबीन करती पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)



वृद्ध के भाई की पत्नी संतोषी का कहना है कि मैं कमरे में गेट लगाकर सो रही थी. वृद्ध आनंदस्वरूप बाहर बरामदे में सो रहे थे. पड़ोसी की आवाज़ आई थी कि कौन मारकर जा रहा है. इसके बाद मैं उठी तो मुझे लगा कि बंदरों ने गिरा दिया, लेकिन जब मैंने जंगला खोलकर देखा तो हमलावर ने चाकू से हमला कर रहा था. मैंने शोर मचाया तो हमलावर दीवार कूदकर भाग गया.

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Last Updated : August 8, 2026 at 12:50 PM IST

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