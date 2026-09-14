बुलंदशहर में 'बागबान' जैसी दास्तान: चार बेटों ने किया मां-बाप का बंटवारा, 80 वर्षीय पत्नी ने 85 साल के पति से मांगा तलाक
चार बेटों ने अपने बुजुर्ग मां-बाप का आपस में बंटवारा कर दिया. इसके बाद 80 साल की महिला ने पति से तलाक की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 10:41 PM IST
बुलंदशहर: साल 2003 में आई पारिवारिक फिल्म ‘बागबान’ का वह दर्दनाक मंजर आज भी लोगों को याद है, जहां बच्चे अपने ही माता-पिता को आपस में बांट लेते हैं. रील लाइफ की वही खौफनाक और असंवेदनशील हकीकत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सच साबित हुई है. यहां चार बेटों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए अपने बुजुर्ग मां-बाप का आपस में बंटवारा कर दिया. औलाद की इस बेरुखी ने 60 साल पुराने वैवाहिक जीवन को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि 80 साल की बुजुर्ग मां ने अपने 85 वर्षीय पति से तलाक मांग लिया.
चारों बेटों ने सहूलियत के हिसाब से बांटे मां-बाप: यह मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके का है. यहां रहने वाले 85 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी 80 वर्षीय पत्नी ने छह दशक से ज्यादा का समय एक-दूसरे के साथ बिताया था. दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जिंदगी परिवार को संवारने और चार बेटों के लालन-पालन में लगा दी. लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर बेटों ने दोनों की देखभाल को अपनी सहूलियत का सौदा बनाकर दो-दो के ग्रुप में मां-बाप को अलग-अलग घरों में बांट लिया.
अलग रहने पर बढ़ीं गलतफहमियां, पहुंचीं पुलिस के पास: अलग-अलग घरों में रहने की मजबूरी बुजुर्ग दंपति के लिए सबसे बड़ी सजा साबित हुई. उम्र के इस दौर में जब दोनों को एक-दूसरे के सहारे की जरूरत थी, तब बातचीत सीमित होने से गलतफहमियां पनपने लगीं. फोन पर होने वाली सामान्य बातचीत धीरे-धीरे तीखी नोकझोंक और विवाद में तब्दील हो गई. अकेलेपन के अवसाद से परेशान होकर 80 वर्षीय वृद्धा सीधे पुलिस थाने पहुंच गईं और कानूनी रूप से अलग होने की गुहार लगाई.
महिला सेल में समझौते के बाद तय हुआ गुजारा भत्ता: मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे महिला परामर्श केंद्र भेजा गया, जहां काउंसलर्स ने दोनों को आमने-सामने बैठाकर घंटों समझाने की कोशिश की. कई चरणों की बातचीत के बाद भी जब दोनों साथ रहने को तैयार नहीं हुए, तो पुलिस और मध्यस्थों ने एक व्यावहारिक रास्ता निकाला. महिला सेल की प्रभारी अलका चौधरी ने बताया कि कानूनी तलाक के बजाय बुजुर्ग पति अपनी पत्नी को हर महीने एक निश्चित भरण-पोषण राशि देने पर राजी हो गया है, ताकि वृद्धा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सके.
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