बुलंदशहर में सड़क हादसा: दिल्ली-बदायूं हाईवे पर पेड़ से टकराई ईको कार, बच्ची समेत 5 लोगों की मौत
दिल्ली-बदायूं हाईवे पर एक ईको कार पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:55 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 10:29 PM IST
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिल्ली-बदायूं हाईवे पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सीडीओ निशा ग्रेवाल ने बताया कि नरौरा थाना क्षेत्र के रतनपुर खेड़िया गांव के पास एक ईको कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे में एक मासूम बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कार में सवार सभी लोग कासगंज जिले के एक ही परिवार के सदस्य थे और बेलोन माता के दर्शन करने जा रहे थे.
बेलोन माता के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार: यह हादसा 16 अक्टूबर को दोपहर करीब दो बजे नरौरा थाना क्षेत्र में हुआ. ईको कार में कुल आठ लोग सवार थे. परिवार कासगंज जिले के सिढ़पुरा क्षेत्र के दहेली बुजुर्ग गांव का रहने वाला बताया गया है. परिवार के लोग बुलंदशहर के बेलोन गांव स्थित सर्वमंगला माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे. कासगंज जिले के सिढ़पुरा क्षेत्र के गांव देहली बुजुर्ग निवासी रामदीन राजपूत (50 वर्ष) पुत्र रामशंकर, उनके पुत्र लोकेंद्र (26 वर्ष) और पोती प्रगति (एक वर्ष) पुत्री लोकेंद्र, बबीता (35 वर्ष) पत्नी प्रवीन कुमार तथा ईको वैन के ड्राइवर शिवशंकर मिश्रा (55 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई.
पेड़ से टकराते ही मची चीख-पुकार: रास्ते में ईको कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), डिबाई पहुंचाया.
पांच लोगों की मौत, तीन घायल अलीगढ़ रेफर: सीएचसी डिबाई में डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में तीन पुरुष, एक महिला और एक मासूम बच्ची शामिल हैं. हादसे में घायल तीन लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. अधिकारियों के मुताबिक, घायलों को पेट और सिर में चोटें आई हैं और उनका इलाज किया जा रहा है.
परिवार के साथ दर्शन करने निकले थे रामदीन: सीडीओ निशा ग्रेवाल ने बताया कि रामदीन राजपूत कासगंज जिले के दहेली बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे. उनके तीन बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे प्रवीण और संजय दिल्ली में रहते हैं, जबकि छोटा बेटा लोकेन्द्र उर्फ टिंकू गांव में रहता है. रामदीन की तीन बेटियां भी हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है. हादसे के दिन वह परिवार के सदस्यों के साथ बेलोन माता के दर्शन करने जा रहे थे.
घायल महिला ने बताई हादसे से पहले की बात: घायल ललिता ने बताया कि उनके पति लोकेन्द्र डिलीवरी एजेंट का काम करते थे. परिवार सुबह दर्शन के लिए घर से निकला था और पहले कन्नौज के खादरावद में दर्शन किए थे. इसके बाद सभी बेलोन माता के दर्शन करने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में कार पेड़ से टकरा गई.
SDM ने आठ लोगों के घायल होने की दी जानकारी: एसडीएम डिबाई रविकांत चौबे ने बताया कि 16 अक्टूबर को रतनपुर गांव के पास ईको कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. हादसे में आठ लोग घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए डिबाई सीएचसी ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन घायलों को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. उन्होंने बताया कि सभी लोग कासगंज जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे.
नींद की झपकी आने से हादसे की आशंका: प्रभारी जिलाधिकारी निशा ग्रेवाल ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, चालक को नींद की झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. मामले में जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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