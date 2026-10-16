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बुलंदशहर में सड़क हादसा: दिल्ली-बदायूं हाईवे पर पेड़ से टकराई ईको कार, बच्ची समेत 5 लोगों की मौत

कासगंज से बेलोन माता के दर्शन करने जा रहा था परिवार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिल्ली-बदायूं हाईवे पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सीडीओ निशा ग्रेवाल ने बताया कि नरौरा थाना क्षेत्र के रतनपुर खेड़िया गांव के पास एक ईको कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे में एक मासूम बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कार में सवार सभी लोग कासगंज जिले के एक ही परिवार के सदस्य थे और बेलोन माता के दर्शन करने जा रहे थे.

बेलोन माता के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार: यह हादसा 16 अक्टूबर को दोपहर करीब दो बजे नरौरा थाना क्षेत्र में हुआ. ईको कार में कुल आठ लोग सवार थे. परिवार कासगंज जिले के सिढ़पुरा क्षेत्र के दहेली बुजुर्ग गांव का रहने वाला बताया गया है. परिवार के लोग बुलंदशहर के बेलोन गांव स्थित सर्वमंगला माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे. कासगंज जिले के सिढ़पुरा क्षेत्र के गांव देहली बुजुर्ग निवासी रामदीन राजपूत (50 वर्ष) पुत्र रामशंकर, उनके पुत्र लोकेंद्र (26 वर्ष) और पोती प्रगति (एक वर्ष) पुत्री लोकेंद्र, बबीता (35 वर्ष) पत्नी प्रवीन कुमार तथा ईको वैन के ड्राइवर शिवशंकर मिश्रा (55 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई.