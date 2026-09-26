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बुलंदशहर: डिबाई से बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली एम्स रेफर

बुलंदशहर की डिबाई सीट से बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की कार का छिजारसी टोल प्लाजा के पास एक्सीडेंट हो गया है.

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बीजेपी विधायक चंद्रपाल लोधी की हालत स्थिर, हापुड़ में प्राथमिक इलाज के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:36 PM IST

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बुलंदशहर: बुलंदशहर जिले की डिबाई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी शनिवार को एक सड़क हादसे का शिकार हो गए. बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि विधायक अपनी फॉर्च्यूनर कार से लखनऊ से गाजियाबाद की ओर जा रहे थे. छिजारसी टोल प्लाजा के पास अचानक उनकी गाड़ी का टायर तेज आवाज के साथ फट गया. टायर फटते ही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और यह दर्दनाक दुर्घटना हो गई.

प्राथमिक इलाज के बाद हापुड़ से दिल्ली एम्स किया गया रेफर: इस सड़क हादसे में बीजेपी विधायक चंद्रपाल लोधी गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें हापुड़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहाँ डॉक्टरों ने उनका शुरुआती इलाज किया और स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर कर दिया. फिलहाल दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

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छिजारसी टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर पलटी फॉर्च्यूनर. (Photo Credit: ETV Bharat)

डॉक्टरों ने स्थिति बताई स्थिर, समर्थकों में चिंता: अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार विधायक चंद्रपाल लोधी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर और स्थिर बनी हुई है. हादसे की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में चिंता की लहर दौड़ गई. कई बड़े नेता और शुभचिंतक उनका हाल जानने के लिए लगातार जानकारी जुटा रहे हैं. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

बीजेपी विधायक चंद्रपाल लोधी बाल-बाल बचे: गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में बुलंदशहर की डिबाई सीट से बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी बाल-बाल बच गए. लखनऊ से वापस लौटते समय स्याना कोतवाली क्षेत्र के पोटा कबूलपुर गाँव के पास अचानक उनकी फॉर्च्यूनर कार का टायर फट गया. टायर फटने से गाड़ी पूरी तरह बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई. इस भीषण दुर्घटना में विधायक और उनके साथ मौजूद एक साथी घायल हो गए हैं.

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लखनऊ से गाजियाबाद जाते समय हादसे का शिकार हुए बीजेपी विधायक चंद्रपाल लोधी. (Photo Credit: ETV Bharat)

खंभे से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी: हादसा उस वक्त हुआ जब विधायक की तेज रफ्तार कार पोटा कबूलपुर गांव के समीप पहुँची थी. तभी अचानक एक तेज धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया और चालक का कार पर से नियंत्रण छूट गया. अनियंत्रित फॉर्च्यूनर सीधे जाकर पोल से टकरा गई, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए मौके पर दौड़े.

हापुड़ के अस्पताल में भर्ती: स्थानीय लोगों की मदद से घायल विधायक चंद्रपाल लोधी और उनके साथी को तुरंत पास के हापुड़ स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों की देखरेख में दोनों का इलाज शुरू किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को हटवाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य कराया.

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बीजेपी विधायक चंद्रपाल लोधी की हालत स्थिर. (Photo Credit: ETV Bharat)

समर्थकों में चिंता, स्थिति खतरे से बाहर: विधायक के एक्सीडेंट की खबर फैलते ही उनके समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में चिंता छा गई. अस्पताल में उनका हाल जानने के लिए शुभचिंतकों का ताँता लगा हुआ है. डॉक्टरों की निगरानी में उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है. स्थानीय पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है.

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