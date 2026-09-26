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बुलंदशहर: डिबाई से बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली एम्स रेफर

बीजेपी विधायक चंद्रपाल लोधी की हालत स्थिर, हापुड़ में प्राथमिक इलाज के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: बुलंदशहर जिले की डिबाई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी शनिवार को एक सड़क हादसे का शिकार हो गए. बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि विधायक अपनी फॉर्च्यूनर कार से लखनऊ से गाजियाबाद की ओर जा रहे थे. छिजारसी टोल प्लाजा के पास अचानक उनकी गाड़ी का टायर तेज आवाज के साथ फट गया. टायर फटते ही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और यह दर्दनाक दुर्घटना हो गई. प्राथमिक इलाज के बाद हापुड़ से दिल्ली एम्स किया गया रेफर: इस सड़क हादसे में बीजेपी विधायक चंद्रपाल लोधी गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें हापुड़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहाँ डॉक्टरों ने उनका शुरुआती इलाज किया और स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर कर दिया. फिलहाल दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. छिजारसी टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर पलटी फॉर्च्यूनर. (Photo Credit: ETV Bharat) डॉक्टरों ने स्थिति बताई स्थिर, समर्थकों में चिंता: अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार विधायक चंद्रपाल लोधी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर और स्थिर बनी हुई है. हादसे की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में चिंता की लहर दौड़ गई. कई बड़े नेता और शुभचिंतक उनका हाल जानने के लिए लगातार जानकारी जुटा रहे हैं. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.