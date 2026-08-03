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बुलंदशहर: खेत पर 50 वर्षीय मुकेश सोलंकी की गोली मारकर हत्या, जमीनी विवाद में वारदात

श्मशान के पास हुई वारदात: एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि यह वारदात बुलंदशहर जिले के थाना चोला क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में हुई. आज सोमवार को बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में श्मशान के पास खेत पर मौजूद 50 वर्षीय मुकेश सोलंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या की वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए और घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया.

वारदात की जानकारी मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है.

बुलंदशहर: बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में खेत पर 50 वर्षीय मुकेश सोलंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या की वारदात को अंजाम देकर कार सवार हमलावर मौके से फरार हो गए.

हत्या के बाद परिजनों का हंगामा: मौके पर मौजूद लोगों ने डायल 112 के माध्यम से घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. मुकेश सोलंकी की हत्या के बाद परिजन आक्रोशित हो गए. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की और करीब एक घंटे तक पुलिस को शव नहीं उठाने दिया.

पटवारी की मौजूदगी के बाद हुआ विवाद, आरोपियों की तलाश तेज. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्राम समाज की जमीन और मरघट निर्माण पर विवाद: पुलिस ने परिजनों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को ले जाने दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि थाना चोला पर डायल-112 के माध्यम से ग्राम दाऊदपुर में मुकेश नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई. सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

पटवारी के आने के बाद हुई कहासुनी: एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मृतक का नाम मुकेश है, जिसे फायर आर्म्स की चोटें लगी हैं. मौके पर मृतक के बड़े भाई प्रताप सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह ग्राम समाज की जमीन है, जिस पर मरघट बन रहा था और निर्माण कार्य चल रहा है. निर्माण के दौरान ग्राम समाज की कुछ जमीन दूसरे पक्ष के हिस्से में भी आ रही थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में आपसी मनमुटाव चल रहा था और इसको लेकर बातचीत भी हुई थी.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया: सोमवार को मौके पर पटवारी भी आए थे और मुकेश सोलंकी के पक्ष का आरोप है कि बहुत थोड़े समय में कहासुनी के बाद अनिल, जितेश, देवराज व अन्य लोगों ने मुकेश को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वारदात के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. वारदात में संलिप्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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