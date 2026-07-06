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बुलंदशहर में गैंगस्टर अय्यूब पर कसा शिकंजा, गौकशी की काली कमाई से बना 1 करोड़ का तीन मंजिला मकान कुर्क

गौकशी के आरोपी गैंगस्टर अय्यूब का 1 करोड़ रुपये का मकान और एक अन्य आरोपी की बाइक कुर्क कर सील कर दी गई.

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बुलंदशहर पुलिस ने कुर्क की गई तीन मंजिला इमारत पर लगाया बोर्ड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 8:24 PM IST

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बुलंदशहर: बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव तिल बेगमपुर में गौकशी से अर्जित अवैध कमाई से बनाई संपत्ति पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सिकंदराबाद सीओ दीपक कुमार और तहसीलदार राकेश कुमार मौर्य ने मौके पर मुनादी कराकर गैंगस्टर अय्यूब के करीब 1 करोड़ रुपये की कीमत के तीन मंजिला मकान और दूसरे आरोपी की 60 हजार रुपये कीमत की बाइक कुर्क की है.

शासन-प्रशासन गौकशी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है. गौकशी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा रहा है.

सीओ और तहसीलदार ने सील किया मकान. (Video Credit: ETV Bharat)

डीएम कुमार हर्ष के आदेश पर कुर्की: बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में भी गौकशी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है. बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव तिल बेगमपुर में गौकशी से अर्जित अवैध कमाई से बनाई संपत्ति पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. बुलंदशहर डीएम कुमार हर्ष के आदेश पर सिकंदराबाद सीओ दीपक कुमार और तहसीलदार राकेश कुमार मौर्य ने मौके पर मुनादी कराकर गैंगस्टर अय्यूब के करीब 1 करोड़ रुपये की कीमत के तीन मंजिला मकान और दूसरे आरोपी की करीब 60 हजार रुपये कीमत की बाइक कुर्क की है. ये बड़ी कार्रवाई डीएम कुमार हर्ष के आदेश पर सिकंदराबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की है.

मकान सील, खरीद-बिक्री पर लगी रोक: सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव तिल बेगमपुर में मुनादी कर गोकशी के दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई. सिकंदराबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुर्क की कार्रवाई करते हुए मुनादी की और कहा कि ये अयूब गोकश अपराधी है. इस पर गौकशी और गैंगस्टर जैसे अभियुक्त पंजीकरण हैं. इनके द्वारा अवैध कार्य करके अर्जित की गई संपत्ति इनका मकान, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये है जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में तहसीलदार, सिकंदराबाद क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक की उपस्थिति में कुर्क कर सील किया गया है. इस मकान को कोई भी व्यक्ति ना तो खरीदेगा, ना ही कोई व्यक्ति बेचेगा और न ही इसका उपयोग करेगा. सभी लोग सूचित होकर आदेश का पालन करें.

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