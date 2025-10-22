बुलंदशहर में चचेरी बहन के प्रेमी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा, हत्यारोपी फरार
युवती के दो चचेरे भाइयों के नाम प्रकाश में आए, आरोपियों ने बहाने से बुलाया था.
Published : October 22, 2025 at 1:14 PM IST
Updated : October 22, 2025 at 2:58 PM IST
बुलंदशहर/सुलतानपुर/सीतापुर : खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में बहन के प्रेमी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला हुआ है. आरोप है कि दो चचेरे भाइयों ने प्रेमी युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर जान ले ली. आरोपियों ने प्रेमी को बातचीत करने के बहाने बुलाया था. हत्या कर फरार हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं सुलतानपुर में युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई. सीतापुर में जमीन विवाद में युवक को गोली लगी है. उसका इलाज लखनऊ में चल रहा है.
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक खुर्जा देहात थाना क्षेत्र निवासी रिहान ने बताया कि उसका बड़ा भाई इमरान (25) बुधवार सुबह करीब 10 बजे किसी का फोन आने के बाद घर से निकला था. इमरान ने घरवालों को नहर में मछली पकड़ने जाने की बात कही थी. घर से करीब 500 मीटर दूर पहुंचने पर गांव के ही दो युवकों ने इमरान को जबरन रोक लिया. विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करके घायल कर दिया. इमरान के पेट, पीठ और सीने पर चाकू से कई वार किए गए. शोर मचाने पर लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी फरार हो गए. सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने घायल इमरान को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इमरान का पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम संबंध था. दोनों शादी करना चाहते थे. युवती के परिजन इसका विरोध कर रहे थे. इमरान को युवती के परिजनों ने बातचीत करने के लिए बुलाया था. इसी दौरान युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. प्रथमदृष्टया युवती के दो चचेरे भाइयों के नाम प्रकाश में आए हैं. दोनों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
सुलतानपुर में युवक की गला दबाकर हत्या, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सुल्तानपुर कोतवाली चांदा क्षेत्र के ढाकापुर गांव में बुधवार रात पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी. परिजनों का आरोप है कि पहले उसे बहाने से बुलाकर बेरहमी से मारपीट की गई और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई. गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली चांदा क्षेत्र के ढाकापुर गांव के राजकुमार की बुधवार रात हत्या हो गई थी. परिजनों ने बताया है कि भूमि विवाद और राशन गोदाम को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी. इसी विवाद में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है. राजकुमार के भाई की तहरीर पर रामचन्द्र, श्याम चन्द्र, लक्की यादव और महावीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
जमीन विवाद में युवक पर फायरिंग, हालत गंभीर, लखनऊ रेफर, मां-बेटों को भी बेरहमी से पीटा
सीतापुर इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. आरोप है कि सगे चाचा ने अपनी पत्नी, बेटी व बेटे संग मिलकर अपने दिवंगत सगे भाई के बेटों व पत्नी को जमकर पीटा. आरोपी के बेटे ने अपने चचेरे भाई पर फायर भी झोंक दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली लगने से घायल युवक को पहले जिला अस्पताल भेजा गया. जहां से लखनऊ रेफर किया गया है.
सीओ महोली नगेन्द्र सिंह ने बताया कि थाना इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके के कौरैय्या उदयपुर के मजरा कैमहरा में पुरानी रंजिश के चलते चाचा भतीजे में विवाद हो गया था. विवाद में श्रवण के पुत्र आयुष द्वारा असलहे से फायर किया गया है. जिसमें सौरभ को गोली लगी है. हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है. आयुष को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है. उधर एडिशनल एसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है.
