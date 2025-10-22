ETV Bharat / state

बुलंदशहर में चचेरी बहन के प्रेमी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा, हत्यारोपी फरार

बुलंदशहर/सुलतानपुर/सीतापुर : खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में बहन के प्रेमी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला हुआ है. आरोप है कि दो चचेरे भाइयों ने प्रेमी युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर जान ले ली. आरोपियों ने प्रेमी को बातचीत करने के बहाने बुलाया था. हत्या कर फरार हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं सुलतानपुर में युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई. सीतापुर में जमीन विवाद में युवक को गोली लगी है. उसका इलाज लखनऊ में चल रहा है.

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक खुर्जा देहात थाना क्षेत्र निवासी रिहान ने बताया कि उसका बड़ा भाई इमरान (25) बुधवार सुबह करीब 10 बजे किसी का फोन आने के बाद घर से निकला था. इमरान ने घरवालों को नहर में मछली पकड़ने जाने की बात कही थी. घर से करीब 500 मीटर दूर पहुंचने पर गांव के ही दो युवकों ने इमरान को जबरन रोक लिया. विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करके घायल कर दिया. इमरान के पेट, पीठ और सीने पर चाकू से कई वार किए गए. शोर मचाने पर लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी फरार हो गए. सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने घायल इमरान को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.





एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इमरान का पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम संबंध था. दोनों शादी करना चाहते थे. युवती के परिजन इसका विरोध कर रहे थे. इमरान को युवती के परिजनों ने बातचीत करने के लिए बुलाया था. इसी दौरान युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. प्रथमदृष्टया युवती के दो चचेरे भाइयों के नाम प्रकाश में आए हैं. दोनों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सुलतानपुर में युवक की गला दबाकर हत्या, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज





सुल्तानपुर कोतवाली चांदा क्षेत्र के ढाकापुर गांव में बुधवार रात पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी. परिजनों का आरोप है कि पहले उसे बहाने से बुलाकर बेरहमी से मारपीट की गई और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई. गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली चांदा क्षेत्र के ढाकापुर गांव के राजकुमार की बुधवार रात हत्या हो गई थी. परिजनों ने बताया है कि भूमि विवाद और राशन गोदाम को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी. इसी विवाद में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है. राजकुमार के भाई की तहरीर पर रामचन्द्र, श्याम चन्द्र, लक्की यादव और महावीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.