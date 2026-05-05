Conspiracy Exposed; बुलंदशहर में छोटे भाई को फंसाने के लिए युवक ने खुद को गोली मारी
खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धरारी गांव की घटना. संपत्ति विवाद को लेकर भाइयों में विवाद हुआ था. घटना का वीडियो वायरल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 2:21 PM IST
बुलंदशहर : खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धरारी गांव में बड़े भाई ने छोटे भाई को फंसाने के लिए खुद को गोली मार ली. हालांकि किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. इससे जानलेवा हमले में फंसाने की साजिश नाकाम हो गई. गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धरारी गांव में युवक को गोली लगने की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को फंसाने के लिए खुद ही तमंचे से पैर में गोली मारी ली है. धरारी गांव निवासी संजय सोलंकी का कहना है कि उसका अपने बड़े भाई मिथुन सोलंकी से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है. मिथुन अपने परिवार के साथ नोएडा में रहता है.
मिथुन सोमवार शाम को अपने साथियों संग घर पर आया और गाली गलौज करने लगा. उसके हाथ में तमंचा था और लहराते हुए गोली मारने की धमकी दे रहा था. कुछ देर बाद उसने खुद ही अपने बाएं पैर में गोली मार ली. इसके बाद मिथुन ने 112 पर पुलिस को झूठी सूचना दी. सीओ खुर्जा शोभित कुमार के अनुसार मिथुन की सूचना पर खुर्जा देहात थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे. मिथुन के खुद को गोली मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.