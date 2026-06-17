केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बुलंदशहर में लगी चित्र प्रदर्शनी, MSME मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने किया उद्घाटन
चित्र प्रदर्शनी के आयोजन में पहुंचे MSME मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने राम मंदिर चोरी मामले पर कही ऐसी बात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 2:50 PM IST
बुलंदशहर : केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बुलंदशहर में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के मंत्री भूपेंद्र चौधरी बुधवार को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. नगर के प्रसिद्ध काला आम चौराहे पर स्थित राजे बाबू पार्क में आयोजित चार दिवसीय चित्र प्रदर्शनी 17 जून से 20 जून 2026 तक जनता के लिए खुली रहेगी.
भूपेंद्र चौधरी ने इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी. इस दौरान योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया. मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पार्टी और सरकार द्वारा व्यापक जन-जागरण कार्यक्रम तय किया गया है. यह अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक चलेगा. इस दौरान पार्टी सेवा, स्वच्छता, रचनात्मक कार्य और जन-जागरण के अनेक कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जा रही है.
भूपेंद्र चौधरी ने हाल ही में सामने आए 'चंदा चोरी' के मामले को दुखद बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह सजग है. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी (SIT) गठित कर दी गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. महंगाई के मुद्दे को उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया. यूरिया की कमी के सवाल पर साफ किया कि यूपी में कोई किल्लत नहीं है.