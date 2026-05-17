ETV Bharat / state

बुलंदशहर पुलिस का एक्शन; कांकड़ में खूनी संघर्ष के मुख्य आरोपी पर NSA की कार्रवाई

बुलंदशहर : ककोड़ कस्बे में बीते 24 अप्रैल को दो पक्षों के बीच हुई पथराव और फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी असलम पुत्र रशीद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है. अभियुक्त असलम वर्तमान में जिला कारागार बुलंदशहर में निरुद्ध है. मुख्य आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पथराव और फायरिंग करके इलाके में दहशत फैलाई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद आरोपियों की आपराधिक हिस्ट्रीशीटर निकाल कर कार्रवाई की गई है.

एसपी सिटी अभिषेक प्रताप ने बताया कि ककोड़ थाना क्षेत्र के कस्बे में 24 अप्रैल को दो गुटों के बीच फायरिंग और पत्थरबाजी से इलाके में अशांति फैल गई थी. जिससे सार्वजनिक शांति भंग हुई और आम जनता में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. इस मामले में ककोड़ थाने में मुअसं-143/2026 और मुअसं-144/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे.

पुलिस ने असलम पुत्र रशीद निवासी मौहल्ला व्यापारियान, कस्बा ककोड़, बुलंदशहर सहित करीब 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था. जहां से सभी को जेल भेजा गया था. अभियुक्त असलम वर्तमान में भी जिला कारागार बुलंदशहर में निरुद्ध है. वारदात के मद्देनजर असलम के विरुद्ध एनएसए की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई है. असलम थाना ककोड़ का हिस्ट्रीशीटर भी है.