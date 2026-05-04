बुलंदशहर में छत पर मोबाइल चला रहे 4 मासूम हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलसे, दिल्ली रेफर
बुलंदशहर के चांदपुर क्षेत्र में स्थित बर्फी देवी कॉलोनी की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 2:05 PM IST
बुलंदशहर : मकानों के ऊपर से गुजरीं हाईटेंशन लाइनें खतरनाक साबित हो रही हैं. बुलंदशहर में चांदपुर स्थित बर्फी देवी कॉलोनी में छत पर मोबाइल चला रहे चार मासूम हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए. परिजनों ने आननफानन मासूमों को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के सभी को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया है.
बताया जा रहा कि रविवार शाम करीब पांच बजे मोहल्ला बर्फी देवी निवासी रेहांशु (10), उसका चचेरा भाई विनायक (10), विनायक की बहन काव्या (7) और परिवार के ही एक अन्य सदस्य का पुत्र अनमोल (10) छत पर मोबाइल चला रहे थे. बच्चे आपस में हंसी-मजाक कर रहे थे. तभी घर के ठीक ऊपर से गुजर रही 132 केवी की लाइन से करंट अचानक नीचे उतर आया और चारों बच्चे करंट की चपेट में आ गए. बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी तुरंत छत की ओर दौड़े. जहां चारों बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिले.
परिजनों ने पड़ोसियों के मदद से सभी बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां इमरजेंसी में चिकित्सकों ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन बच्चों की गंभीर हालत देख सभी को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. बच्चों को सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया है. स्थानीय नागरिक वंशीधर ने मकानों के ऊपर से गुजरती हाईटेंशन लाइनों के लिए विद्युत विभाग जिम्मेदार ठहराया है. उधर, नगर पुलिस ने मामले में कोई शिकायत मिलने से इनकार किया है.