बुलंदशहर में लापता मासूम का शव तंत्र-मंत्र करने वाली महिला के घर से बरामद, जांच में निकली ऐसी बात
नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भूड़ की चार साल की बच्ची शनिवार सुबह से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:12 AM IST
बुलंदशहर : नगर कोतवाली क्षेत्र के अवन्ती नगर भूड़ मोहल्ले की रहने वाली चार साल की बच्ची की हत्या तंत्र मंत्र के लिए करने की बात सामने आई है. इससे आक्रोशित परजिनों और लोगों ने दिल्ली रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया. हंगामा जाम की सूचना मिलने पर एसएसपी समेत कई थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन देकर हालात नियंत्रित किया. पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में पूछताछ कर रही है.
बताया गया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अवन्ती नगर भूड़ मोहल्ले के रहने वाले ऑटो चालक सचिन की चार वर्षीय पुत्री मान्या शनिवार सुबह 11 बजे संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी. काफी देर तक बच्ची के वापस घर नहीं आने पर परिजनों ने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने पुलिस की सूचना दी. इस पर आननफानन थाना कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, कोतवाली सिकंदराबाद के अलावा सात थानों की पुलिस एवं एसओजी टीम ने बच्ची की तलाश शुरू की.
सीसीटीवी कैमरों में बच्ची के आने जाने का कोई रिकार्ड नहीं मिलने पर एक पड़ोसी महिला का बंद कमरा संदिग्ध लगा. इसके बाद पुलिस ने आसपास के संदिग्ध मकानों की तलाशी ली. जहां शनिवार देर रात एक बंद कमरे से बच्ची का शव बरामद हुआ. इसके बाद पड़ोसियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि महिला तंत्र-मंत्र करती है और उसी ने बच्ची की बलि चढ़ा दी है. इस पर महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर परिजन और ग्रामीण दिल्ली रोड पर पहुंचे गए.
एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला अवन्ती नगर भूड़ से 4 साल की बच्ची के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी. कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची का शव रोहताश राजपूत के मकान में किराये पर रहने वाली महिला के कमरे से बरामद हुआ है. घटनास्थल की परिस्थितियों के आधार पर शुरुआती जांच में तंत्र क्रिया कर मुंह दबाकर हत्या किए जाने की आशंका लगा रही है. आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी.
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