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बुलंदशहर में लापता मासूम का शव तंत्र-मंत्र करने वाली महिला के घर से बरामद, जांच में निकली ऐसी बात

तंत्र-मंत्र के लिए बच्ची की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बुलंदशहर : नगर कोतवाली क्षेत्र के अवन्ती नगर भूड़ मोहल्ले की रहने वाली चार साल की बच्ची की हत्या तंत्र मंत्र के लिए करने की बात सामने आई है. इससे आक्रोशित परजिनों और लोगों ने दिल्ली रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया. हंगामा जाम की सूचना मिलने पर एसएसपी समेत कई थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन देकर हालात नियंत्रित किया. पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में पूछताछ कर रही है.

बताया गया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अवन्ती नगर भूड़ मोहल्ले के रहने वाले ऑटो चालक सचिन की चार वर्षीय पुत्री मान्या शनिवार सुबह 11 बजे संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी. काफी देर तक बच्ची के वापस घर नहीं आने पर परिजनों ने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने पुलिस की सूचना दी. इस पर आननफानन थाना कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, कोतवाली सिकंदराबाद के अलावा सात थानों की पुलिस एवं एसओजी टीम ने बच्ची की तलाश शुरू की.