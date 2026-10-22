बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात; पेड़ से लटके मिले दो दोस्तों के शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
औरंगाबाद थाना क्षेत्र के विसुंधरा गांव की घटना. दोनों नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:11 PM IST
बुलंदशहर : औरंगाबाद थाना क्षेत्र के विसुंधरा गांव में बुधवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब दो युवकों के शव खेत में खड़े शीशम के पेड़ से लटके मिले. शवों की शिनाख्त विसुंधरा गांव निवासी प्रियांशु (20) और सुमित (21) के रूप में हुई है. दोनों दोस्त थे और नोएडा की एक निजी कंपनी में साथ काम करते थे. दोनों के पैर और घुटने जमीन को छू रहे थे. जिसे देखकर परिजनों ने सुनियोजित हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस प्राथमिक जांच के आधार पर प्रथमदृष्ट्या आत्महत्या मान रही है.
बताया गया, प्रियांशु और सुमित दशहरा की छुट्टी पर गांव आए थे. मंगलवार को दोनों औलीना गांव में दशहरा मेला देखने जाने की बात कहकर घर से निकले थे. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोज शुरू की तो बुधवार शाम करीब 7 बजे गांव के ही हरेंद्र के खेत में दो युवकों के शव शीशम के पेड़ से लटके होने की सूचना मिली.
मौके पर पहुंचे परिजनों ने शवों की शिनाख्त करने के साथ पुलिस को सूचना दी. घटनास्थल की स्थिति देखकर ग्रामीणों और परिजनों ने सवाल करने शुरू कर दिए. परिजनों का कहना है कि पेड़ से लटके होने के बावजूद दोनों युवकों के घुटने और पैर जमीन से टिके हुए थे. ऐसे में आत्महत्या की बात साबित नहीं हो रही है. परिजनों का कहना है कि दोनों युवक नौकरी और जीवन से खुश थे. ऐसे में सुसाइड की बात गले नहीं उतर रही है.
सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि घटनास्थल की जांच के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पीएम रिपोर्ट से मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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