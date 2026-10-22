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बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात; पेड़ से लटके मिले दो दोस्तों के शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बुलंदशहर में दो दोस्तों की हत्या! ( Photo Credit : ETV Bharat )

बुलंदशहर : औरंगाबाद थाना क्षेत्र के विसुंधरा गांव में बुधवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब दो युवकों के शव खेत में खड़े शीशम के पेड़ से लटके मिले. शवों की शिनाख्त विसुंधरा गांव निवासी प्रियांशु (20) और सुमित (21) के रूप में हुई है. दोनों दोस्त थे और नोएडा की एक निजी कंपनी में साथ काम करते थे. दोनों के पैर और घुटने जमीन को छू रहे थे. जिसे देखकर परिजनों ने सुनियोजित हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस प्राथमिक जांच के आधार पर प्रथमदृष्ट्या आत्महत्या मान रही है.

घटना की जानकारी देते सीओ सिटी प्रखर पांडेय. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया, प्रियांशु और सुमित दशहरा की छुट्टी पर गांव आए थे. मंगलवार को दोनों औलीना गांव में दशहरा मेला देखने जाने की बात कहकर घर से निकले थे. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोज शुरू की तो बुधवार शाम करीब 7 बजे गांव के ही हरेंद्र के खेत में दो युवकों के शव शीशम के पेड़ से लटके होने की सूचना मिली.