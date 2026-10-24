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बुलंदशहर में भाकियू का प्रदर्शन; गन्ना मूल्य, MSP गारंटी और मतदाता सूची को लेकर हल्लाबोल, 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान

बुलंदशहर में भाकियू का प्रदर्शन ( Photo Credit : ETV Bharat )

बुलंदशहर : संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने देश भर के जिला मुख्यालयों पर महापंचायत और जोरदार धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में लखनऊ सहित तमाम जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के घेराव की रणनीति पर अमल हो रहा है. किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो आगामी 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी स्तर पर दिल्ली कूच करेगा.

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किसानों का कहना है कि इस सत्र में खेती की लागत बेतहाशा बढ़ी है. प्राकृतिक मार और कीटों के प्रकोप से भी उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में गन्ने का समर्थन मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल घोषित किया जाए. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाए. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों (C2+50%) को पूरी तरह लागू किया जाए.