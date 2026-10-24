बुलंदशहर में भाकियू का प्रदर्शन; गन्ना मूल्य, MSP गारंटी और मतदाता सूची को लेकर हल्लाबोल, 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान
भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला अध्यक्ष अरब सिंह के नेतृत्व में जुटे किसान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 11:47 AM IST
बुलंदशहर : संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने देश भर के जिला मुख्यालयों पर महापंचायत और जोरदार धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में लखनऊ सहित तमाम जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के घेराव की रणनीति पर अमल हो रहा है. किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो आगामी 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी स्तर पर दिल्ली कूच करेगा.
किसानों का कहना है कि इस सत्र में खेती की लागत बेतहाशा बढ़ी है. प्राकृतिक मार और कीटों के प्रकोप से भी उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में गन्ने का समर्थन मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल घोषित किया जाए. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाए. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों (C2+50%) को पूरी तरह लागू किया जाए.
भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला अध्यक्ष अरब सिंह ने चेतावनी दी कि यदि गन्ना मूल्य की मांगों पर जल्द घोषणा नहीं हुई तो हाईवे जाम किए जाएंगे. चीनी मिलों के पहिये रोक दिए जाएंगे. गन्ना विभाग से जुड़े अधिकारियों को दफ्तरों में बैठने नहीं दिया जाएगा. पक्ष-विपक्ष की राजनीति से परे किसान अब आर-पार के मूड में हैं.
आंदोलन के दौरान किसानों ने लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक विफलताओं का मुद्दा भी उठाया. किसान प्रवक्ताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि हालिया प्रक्रिया में करोड़ों मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए, जिससे आम जनता का मताधिकार छिना है. साथ ही देश में लगातार हो रहे प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर भी आक्रोश जताया गया.
किसान नेता अरब सिंह ने पुलिस-प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को नजरबंद और हिरासत में लेने की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दमनकारी नीतियों से आंदोलन दबने वाला नहीं है. धरना स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात है और कई स्थानों पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दिया गया है. बहरहाल मांगें पूरी न होने की सूरत में 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का घेराव किया जाएगा.
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