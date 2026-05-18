'सिर काटने वाले को 1 करोड़': बीजेपी चेयरमैन की धमकी पर कांग्रेस का पलटवार,'यही है असली महिला सशक्तिकरण ?'
बुलंदशहर में प्रदर्शन के दौरान सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. प्रदीप दीक्षित ने विवादित बयान दिया है. हालांकि ईटीवी भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 11:34 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 12:02 PM IST
बुलंदशहर : टीएमसी सांसद सयोनी घोष द्वारा सोशल मीडिया पर भगवान शिव और शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक और अमर्यादित पोस्ट साझा करने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है. सिकंदराबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष (भाजपा चेयरमैन) डॉ. प्रदीप दीक्षित ने सयोनी घोष के सिर पर एक करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर दी है. हालांकि विवादित बयान सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपा प्रतिनिधि ने चुप्पी साध ली है. पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है.
बताया गया कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सयोनी घोष ने भगवान शिव और शिवलिंग को लेकर कुछ आपत्तिजनक और अमर्यादित पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की थी. इसके बाद बुलंदशहर सिकंदराबाद के हिंदू संगठनों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष (भाजपा चेयरमैन) डॉ. प्रदीप दीक्षित आपा खो बैठे और घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति तृणमूल सांसद सयोनी घोष का सिर काटकर लाएगा, उसे 1 करोड़ रुपये इनाम दिया जाएगा. इस बयान के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया.
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एडवोकेट जियाउर्रहमान ने पालिका अध्यक्ष के बयान पर कड़ी आपत्ति जताया है. उन्होंने कहा कि महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की हिंसक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है. भाजपा चेयरमैन का यह बयान साफ दर्शाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है. यही भाजपा का असली 'महिला सशक्तिकरण' है. भाजपा जनप्रतिनिधि द्वारा खुलेआम हत्या के लिए इनाम की घोषणा करना बेहद खतरनाक है.
वहीं सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है. मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है. मामले की जांच की जा रही है. शिकायत मिलने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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