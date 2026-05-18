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'सिर काटने वाले को 1 करोड़': बीजेपी चेयरमैन की धमकी पर कांग्रेस का पलटवार,'यही है असली महिला सशक्तिकरण ?'

बुलंदशहर : टीएमसी सांसद सयोनी घोष द्वारा सोशल मीडिया पर भगवान शिव और शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक और अमर्यादित पोस्ट साझा करने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है. सिकंदराबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष (भाजपा चेयरमैन) डॉ. प्रदीप दीक्षित ने सयोनी घोष के सिर पर एक करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर दी है. हालांकि विवादित बयान सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपा प्रतिनिधि ने चुप्पी साध ली है. पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है.

भाजपा चेयरमैन के बिगड़े बोल. (Video Credit : Social Media)

बताया गया कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सयोनी घोष ने भगवान शिव और शिवलिंग को लेकर कुछ आपत्तिजनक और अमर्यादित पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की थी. इसके बाद बुलंदशहर सिकंदराबाद के हिंदू संगठनों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष (भाजपा चेयरमैन) डॉ. प्रदीप दीक्षित आपा खो बैठे और घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति तृणमूल सांसद सयोनी घोष का सिर काटकर लाएगा, उसे 1 करोड़ रुपये इनाम दिया जाएगा. इस बयान के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया.