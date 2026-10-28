बुलंदशहर में बसपा का चुनावी शंखनाद: मायावती का संदेश लेकर पहुंचे आकाश आनंद, 2027 में सरकार बनाने का दावा
बुलंदशहर के अनूपशहर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आकाश आनंद पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:09 PM IST
बुलंदशहर: बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी जमीन तैयार करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिगुल फूंक दिया है. बुलंदशहर जिले के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र में स्थित रामेश्वरी देवी नेत्रपाल स्टेडियम में पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ. इस बड़ी रैली में बसपा प्रमुख मायावती का विशेष संदेश लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्य समन्वयक आकाश आनंद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे.
रैली को संबोधित करते हुए अनूपशहर से बसपा प्रत्याशी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज प्रधान ने कहा कि अनूपशहर की पावन धरती से 2027 के चुनाव की मजबूत नींव रख दी गई है.
जमीनी कार्यकर्ता पर भरोसा जताने पर मायावती का जताया आभार: मनोज प्रधान ने बसपा प्रमुख मायावती का दिल से आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन जैसे एक साधारण और जमीनी कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि बहन जी ने उन्हें जो अनूपशहर से प्रत्याशी बनाकर सम्मान दिया है, उसके लिए वे जीवन भर आभारी रहेंगे. अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में उनका मुख्य उद्देश्य जातिवाद फैलाना बिल्कुल नहीं, बल्कि सर्वसमाज का सर्वांगीण विकास करना है. उन्होंने कहा कि यदि वे जातिगत आंकड़ों या भेद-भाव की राजनीति करते, तो उन्हें हर वर्ग का ऐसा अपार समर्थन और प्यार कभी न मिलता.
सर्वसमाज के समर्थन और 2007 के शासनकाल का किया जिक्र: मनोज प्रधान ने कहा कि उन्हें ब्राह्मण समाज सहित हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई—हर वर्ग का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है. पिछले 26 वर्षों से क्षेत्र की जनता का जो प्यार और मान-सम्मान उन्हें मिला है, वे पूरी ईमानदारी से हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे. प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे किसान और आम जनता बुरी तरह परेशान हैं. उन्होंने 2007 के बसपा शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि जिस तरह तब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, वैसा ही माहौल आज फिर से बनता दिख रहा है.
भाजपा में जाने को बताया भूल और घर वापसी पर जताई खुशी: अपने पुराने राजनीतिक सफर पर बेबाकी से बोलते हुए मनोज प्रधान ने कहा कि उन्होंने 20 वर्षों तक बसपा में रहकर निष्ठापूर्वक काम किया था. उन्होंने माना कि बीच में कुछ समय के लिए भाजपा में जाना उनकी एक राजनीतिक भूल थी जिसे उन्होंने समय रहते सुधार लिया है. उन्होंने कहा कि यदि वे निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता न होते, तो पार्टी नेतृत्व उन पर इतना बड़ा भरोसा कभी नहीं जताता. इस विशाल सम्मेलन में उमड़ी भीड़ से उत्साहित बसपा कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर बसपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया.
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