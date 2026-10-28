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बुलंदशहर में बसपा का चुनावी शंखनाद: मायावती का संदेश लेकर पहुंचे आकाश आनंद, 2027 में सरकार बनाने का दावा

बसपा ने कानून व्यवस्था और किसान मुद्दों पर सरकार को घेरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी जमीन तैयार करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिगुल फूंक दिया है. बुलंदशहर जिले के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र में स्थित रामेश्वरी देवी नेत्रपाल स्टेडियम में पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ. इस बड़ी रैली में बसपा प्रमुख मायावती का विशेष संदेश लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्य समन्वयक आकाश आनंद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे.

रैली को संबोधित करते हुए अनूपशहर से बसपा प्रत्याशी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज प्रधान ने कहा कि अनूपशहर की पावन धरती से 2027 के चुनाव की मजबूत नींव रख दी गई है.

अनूपशहर से बसपा प्रत्याशी प्रमुख मनोज प्रधान. (Video Credit: ETV Bharat) जमीनी कार्यकर्ता पर भरोसा जताने पर मायावती का जताया आभार: मनोज प्रधान ने बसपा प्रमुख मायावती का दिल से आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन जैसे एक साधारण और जमीनी कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि बहन जी ने उन्हें जो अनूपशहर से प्रत्याशी बनाकर सम्मान दिया है, उसके लिए वे जीवन भर आभारी रहेंगे. अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में उनका मुख्य उद्देश्य जातिवाद फैलाना बिल्कुल नहीं, बल्कि सर्वसमाज का सर्वांगीण विकास करना है. उन्होंने कहा कि यदि वे जातिगत आंकड़ों या भेद-भाव की राजनीति करते, तो उन्हें हर वर्ग का ऐसा अपार समर्थन और प्यार कभी न मिलता.