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बुलंदशहर में भाई के सामने उफनाते नाले में बह गई स्कूल से लौट रही 11 साल की मासूम, NDRF टीम कर रही तलाश

बुलंदशहर : नाले में बही बच्ची. ( Photo Credit : ETV Bharat )