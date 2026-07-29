बुलंदशहर में भाई के सामने उफनाते नाले में बह गई स्कूल से लौट रही 11 साल की मासूम, NDRF टीम कर रही तलाश
बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई नाले उफनाए हुए हैं. खुले नाल की वजह से हादसा हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 10:38 AM IST
बुलंदशहर : मूसलाधार बारिश के दौरान स्कूल से घर लौट रही कक्षा चार की छात्रा (11) छह फीट गहरे नाले में बह गई. मौके पर मौजूद एक दुकानदार ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण छात्रा का हाथ छूट गया. वहीं नाले से कुछ दूरी पर खड़ा छात्रा का भाई भी यह दुखद हादसा देखते रह गया. छात्रा के बहने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका टीम ने तलाश शुरू की, लेकिन छात्रा का सुराग नहीं लगा. इसके बाद एनडीआरएफ टीम सर्च अभियान चला रही है.
नगर के मोहल्ला साठा धर्मपाल वाली गली निवासी रिंकू की बेटी चारू (11) भूतेश्वर मंदिर के सामने स्थित स्कूल में कक्षा चार की छात्रा थी. रिंकू ने बताया कि मंगलवार को मूसलाधार बारिश के दौरान दोपहर करीब 12.30 बजे स्कूल के शिक्षकों ने उसे अकेला घर भेज दिया. बेटी करीब दो फीट गहरे पानी से होकर घर की ओर जा रही थी तो इसी दौरान वह एक दुकान के सामने खुले नाले में गिर गई और तेज बहाव के कारण बह गई. बताया जा रहा कि नाले की गहराई छह फीट और चौड़ाई करीब तीन फीट से अधिक है.
प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक एक दुकानदार ने चारू को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण चारू का हाथ उनके हाथ से छूट गया. जिसके चलते चारू नाले में बह गई. चारू के नाले में बहने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों और कॉलोनी के लोग पहुंचे. इसी बीच पुलिस और नगर पालिका की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को काली नदी तक तलाश शुरू की, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला.
चारू की मां दानवती ने बताया कि बारिश के कारण उन्होंने चारू के बड़े भाई गगन (17) को स्कूल से लेने के लिए भेजा था. गगन स्कूल पहुंच पाता उससे पहले ही चारू मंदिर के पास स्थित दुकान के स्लैब पर खड़ी थी. गगन उसके पास पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही चारू अचानक से खुले नाले में गिरी और बह गई. बहन को आंखों के सामने बहता देखकर गगन ने शोर मचाया, लेकिन तब तक चारू लापता हो चुकी थी.
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