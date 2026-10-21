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बुलंदशहर के ADM न्यायिक भरतराम यादव की हार्ट अटैक से मौत, लखनऊ PGI में ली अंतिम सांस

कलेक्ट्रेट सभागार में शोक सभा का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर/बरेली : जिले में तैनात एडीएम न्यायिक भरतराम यादव का मंगलवार रात करीब 10:00 बजे निधन हो गया. वह लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में भर्ती थे. मंगलवार को लखनऊ के पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली. बुलंदशहर में रविवार को हार्ट अटैक के बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हो गया था.

जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है. वह एक मिलनसार, मृदुभाषी व्यक्ति थे, उनके असामयिक निधन से राजस्व परिवार को गहरा दुःख है.







तबीयत में सुधार नहीं होने पर मंगलवार सुबह भरतराम यादव (57) को लखनऊ पीजीआई में शिफ्ट किया गया था. उन्हें एंबुलेंस से लाया गया था. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. मूलरूप से फैजाबाद के रहने वाले भरतराम बुलंदशहर में दो साल से तैनात थे. दो साल पहले एसडीएम से एडीएम प्रमोट हुए.



भरतराम यादव 2015 बैच के प्रमोटी पीसीएस अफसर थे. बुलंदशहर से पहले प्रतापगढ़ में एसडीएम थे. उनके परिवार में पत्नी विद्या देवी (55), दो बेटे हिमांशु यादव (26), सुधांशु यादव (22) हैं. बुलंदशहर में तैनात अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव का रात्रि असामयिक निधन होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में शोक सभा का आयोजन हुआ.