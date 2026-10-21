बुलंदशहर के ADM न्यायिक भरतराम यादव की हार्ट अटैक से मौत, लखनऊ PGI में ली अंतिम सांस
जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 4:21 PM IST
बुलंदशहर/बरेली : जिले में तैनात एडीएम न्यायिक भरतराम यादव का मंगलवार रात करीब 10:00 बजे निधन हो गया. वह लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में भर्ती थे. मंगलवार को लखनऊ के पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली. बुलंदशहर में रविवार को हार्ट अटैक के बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हो गया था.
जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है. वह एक मिलनसार, मृदुभाषी व्यक्ति थे, उनके असामयिक निधन से राजस्व परिवार को गहरा दुःख है.
तबीयत में सुधार नहीं होने पर मंगलवार सुबह भरतराम यादव (57) को लखनऊ पीजीआई में शिफ्ट किया गया था. उन्हें एंबुलेंस से लाया गया था. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. मूलरूप से फैजाबाद के रहने वाले भरतराम बुलंदशहर में दो साल से तैनात थे. दो साल पहले एसडीएम से एडीएम प्रमोट हुए.
भरतराम यादव 2015 बैच के प्रमोटी पीसीएस अफसर थे. बुलंदशहर से पहले प्रतापगढ़ में एसडीएम थे. उनके परिवार में पत्नी विद्या देवी (55), दो बेटे हिमांशु यादव (26), सुधांशु यादव (22) हैं. बुलंदशहर में तैनात अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव का रात्रि असामयिक निधन होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में शोक सभा का आयोजन हुआ.
शोक सभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उपस्थितजनों की ओर से दो मिनट का मौन रखा गया. इसके उपरांत जिलाधिकारी कुमार हर्ष, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अभिषेक कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नीतीश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जगदंबिका प्रसाद पाण्डेय सहित उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिवंगत भरत राम यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की.
बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ग्राम प्रधान की मौत : मीरगंज थाना क्षेत्र के पहुंचा बुजुर्ग गांव में ग्राम प्रधान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मंगलवार रात ग्राम प्रधान का शव उनके पुराने घर में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.
थाना प्रभारी मीरगंज रवि कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है. हालांकि मृतक का शव बंद कमरे में पड़ा था. जिसे परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़कर निकाला था. फिलहाल ग्राम प्रधान की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या वजह रही, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी.
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