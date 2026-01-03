ETV Bharat / state

बुलंदशहर में मुठभेड़; दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

दुष्कर्म व हत्या के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )