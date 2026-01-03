बुलंदशहर में मुठभेड़; दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को हुई थी जघन्य वारदात. बलरामपुर और लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं आरोपी.
Published : January 3, 2026 at 1:25 PM IST
बुलंदशहर : सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दो आरोपियों को शनिवार तड़के सुबह पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई है. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बीते शुक्रवार को सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली 5 साल की मासूम के लापता होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम के पहुंचने पर खोजबीन के दौरान मासूम एक घर के पीछे खेत में लहूलुहान अवस्था में मिली. आननफानन परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई. बच्ची के पिता ने उसी मकान में किराए पर रहने वाले दो युवकों पर शक जताया था. इसके बाद से दोनों आरोपी फरार थे.
एसएसपी के मुताबिक आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई थीं. इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी कांवरा रोड स्थिति एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं. सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लग गई. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों की पहचान राजू (निवासी बलरामपुर) और वीरू कश्यप (निवासी लखीमपुर खीरी) के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने मासूम के साथ हैवानियत और हत्या की बात कुबूल की है. पीड़ित परिवार और आरोपी एक ही बिल्डिंग में रहते थे और औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी करते थे.
