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बुलंदशहर में 8 साल की मासूम की हत्या; आरोपी युवक फरार, बच्ची के पिता के साथ करता है नौकरी

बुलंदशहर में 8 साल की बच्ची की हत्या! ( Photo Credit : ETV Bharat )

बुलंदशहर : सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची का शव घर से कुछ दूरी पर खाली प्लॉट से मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. बच्ची के परिजनों के अनुसार बच्ची को एक परिचित युवक के साथ देखा गया था. आशंका है कि दुष्कर्म के बाद युवक ने ही वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी युवक बच्ची के पिता के साथ नौकरी भी करता है और पीड़ित परिवार के साथ ही किराये के मकान में रहता है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है.



एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय का कहना है कि घटना सिकंदराबाद कोतवाली की औद्योगिक पुलिस चौकी क्षेत्र की है. बच्ची का शव मिलने के पहले बच्ची को एक युवक के साथ देखा गया था. युवक बच्ची के पिता के साथ एक ही फैक्ट्री में काम करता है. इसके अलावा आरोपी युवक बच्ची के परिवार के साथ ही किराये के मकान में रहता है.