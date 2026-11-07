बुलंदशहर में 8 साल की मासूम की हत्या; आरोपी युवक फरार, बच्ची के पिता के साथ करता है नौकरी
सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का मामला. घर से कुछ दूरी पर खाली प्लॉट में मिला शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:33 PM IST
बुलंदशहर : सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची का शव घर से कुछ दूरी पर खाली प्लॉट से मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. बच्ची के परिजनों के अनुसार बच्ची को एक परिचित युवक के साथ देखा गया था. आशंका है कि दुष्कर्म के बाद युवक ने ही वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी युवक बच्ची के पिता के साथ नौकरी भी करता है और पीड़ित परिवार के साथ ही किराये के मकान में रहता है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है.
एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय का कहना है कि घटना सिकंदराबाद कोतवाली की औद्योगिक पुलिस चौकी क्षेत्र की है. बच्ची का शव मिलने के पहले बच्ची को एक युवक के साथ देखा गया था. युवक बच्ची के पिता के साथ एक ही फैक्ट्री में काम करता है. इसके अलावा आरोपी युवक बच्ची के परिवार के साथ ही किराये के मकान में रहता है.
एसपी सिटी के मुताबिक बच्ची के सिर पर चोट के निशान हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह पता चलेगी. वारदात के बाद से आरोपी फरार है. आरोपी की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं. आरोपी की तलाश में संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है.