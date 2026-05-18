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10 दिन बाद भी फैसला नहीं : 'झुकी इमारत' के चलते स्थानीय लोगों की क्वॉरेंटाइन जैसी जिंदगी, जानिए पूरा मामला...

स्थानीय निवर्तमान पार्षद मोहम्मद जकरिया ने कहा कि निगम प्रशासन ने शुरुआत में एहतियात के तौर पर होमगार्ड तैनात कर दिए, लेकिन उसके बाद हालात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग कर्फ्यू और क्वारेंटाइन जैसी जिंदगी जी रहे हैं. दुकानदार अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल पा रहे और आम रास्तों पर आवाजाही बंद है. जकरिया ने आरोप लगाया कि निगम अधिकारी न तो फोन उठाते हैं, न जवाब देते हैं और न ही मौके पर पहुंचते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है.

क्वारेंटाइन जैसी जिंदगी : 9 मई की रात सूचना मिली थी कि जगन्नाथ शाह के रास्ते में स्थित एक पांच मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. सूचना के बाद नगर निगम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और एहतियात के तौर पर पूरी इमारत खाली करवा दी गई. जबकि पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर आमजन की आवाजाही रोक दी गई.

जयपुर: परकोटा क्षेत्र में चौकड़ी रामचंद्रजी स्थित जगन्नाथ शाह के रास्ते में संदिग्ध रूप से झुकी पांच मंजिला इमारत को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है. इमारत को खाली करवाए जाने के 10 दिन बाद भी नगर निगम की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं लिए जाने से नाराज स्थानीय लोगों ने सोमवार को किशनपोल जोन कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके के लोग पिछले दस दिनों से भय और असमंजस के माहौल में जीवन गुजारने को मजबूर हैं.

रहवासियों ने कहा- इमारत की मरम्मत संभव : इमारत में रहने वाली रहीसा ने निगम प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भवन की स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है. उन्होंने कहा कि जब कार्रवाई की गई थी तब कहा गया था कि इमारत दो घंटे में गिर सकती है, लेकिन 10 दिन बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. रहीसा के अनुसार उन्होंने निजी स्तर पर एक आर्किटेक्ट से भी भवन का निरीक्षण करवाया, जिसने मरम्मत के जरिए इमारत को सुरक्षित किए जाने की संभावना जताई. उनका आरोप है कि निगम पूरी इमारत को ध्वस्त करना चाहता है, जबकि रिपेयरिंग का विकल्प मौजूद है.

किशनपोल जोन कार्यालय का घेराव (ETV Bharat Jaipur)

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कारोबार बंद, परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट : क्षेत्र में संचालित दुकानों के बंद होने से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है. एक दुकान संचालिका तनवीर जहां ने बताया कि उनका पूरा परिवार दुकान की आय पर निर्भर है, लेकिन पिछले 10 दिनों से दुकान बंद है. रास्ते बंद हैं और निगम प्रशासन उनकी सुनवाई भी नहीं कर रहा. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अनिश्चितता की स्थिति ने उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया है.

निगम बोला- रिपोर्ट अस्पष्ट, इंजीनियरों की अंतिम राय का इंतजार : उधर, किशनपोल जोन उपायुक्त बिजेंद्र सिंह ने बताया कि भवन की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं थी, इसलिए अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है. उन्होंने कहा कि इंजीनियरों की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद ही तय होगा कि इमारत सुरक्षित है या असुरक्षित और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पहली रिपोर्ट में संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए भवन की स्थिति पर स्पष्ट राय देने में असमर्थता जताई गई थी.

जगन्नाथ शाह के रास्ते में झुकी इमारत को लेकर विवाद (ETV Bharat Jaipur)

संकरी गली और क्षतिग्रस्त पिलर बना चिंता की वजह : मौके पर स्थिति का जायजा लेने पर सामने आया था कि इमारत बेहद संकरी गली में स्थित है. एक तरफ गंदी गली है, जबकि दूसरी ओर पुराना पीपल का पेड़ मौजूद है. जिस पिलर के क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है, वो नीचे बनी दो दुकानों के बीच स्थित है. वहां प्लास्टर पहले से ज्यादा उखड़ गया है और अब तो पीछे सटे मकान के बीच भी गैप नजर आ रहा है. अब क्षेत्रवासी निगम प्रशासन से जल्द स्पष्ट फैसला लेने की मांग कर रहे हैं, ताकि लोगों के मन में बना भय खत्म हो सके और सामान्य जनजीवन बहाल हो सके.