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ADA की बड़ी कार्रवाई; फर्जी एनओसी से कराया बहुमंजिला निर्माण, FIR दर्ज

फर्जी एनओसी से कराया बहुमंजिला निर्माण, FIR दर्ज ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शहर के कोतवाली वार्ड में गुड की मंडी की हनुमान गली स्थित एक प्लॉट बड़ी कार्रवाई की है. एडीए ने कूटरचित (फर्जी) दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए मानचित्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है. इसके साथ ही इस मामले में संलिप्त आवेदक व आर्किटेक्ट के विरुद्ध एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की है. इसके साथ ही इस मामले में विभागीय जांच में जो अभियंता और कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे. उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में एडीए अधिकारी हैं.



एडीए सचिव संजय कुमार ने बताया कि भूखंड के लिए पूर्व में आवासीय निर्माण के लिए सक्षम स्तर से मानचित्र की स्वीकृति 25 जुलाई 2025 में लिया था. जबकि मौके पर नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक निर्माण कार्य किया जा रहा था. शिकायत पर जांच की तो यह सामने आया कि मानचित्र स्वीकृति के लिए पोर्टल पर जो एनओसी अपलोड की गई थी. वह जिला प्रशासन के कार्यालय से प्राप्त मूल आख्या से पूरी तरह भिन्न और कूटरचित थी.