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ADA की बड़ी कार्रवाई; फर्जी एनओसी से कराया बहुमंजिला निर्माण, FIR दर्ज

इसके साथ ही इस मामले में संलिप्त आवेदक व आर्किटेक्ट के विरुद्ध एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की है.

फर्जी एनओसी से कराया बहुमंजिला निर्माण, FIR दर्ज
फर्जी एनओसी से कराया बहुमंजिला निर्माण, FIR दर्ज (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 10:52 AM IST

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आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शहर के कोतवाली वार्ड में गुड की मंडी की हनुमान गली स्थित एक प्लॉट बड़ी कार्रवाई की है. एडीए ने कूटरचित (फर्जी) दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए मानचित्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है. इसके साथ ही इस मामले में संलिप्त आवेदक व आर्किटेक्ट के विरुद्ध एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की है. इसके साथ ही इस मामले में विभागीय जांच में जो अभियंता और कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे. उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में एडीए अधिकारी हैं.

एडीए सचिव संजय कुमार ने बताया कि भूखंड के लिए पूर्व में आवासीय निर्माण के लिए सक्षम स्तर से मानचित्र की स्वीकृति 25 जुलाई 2025 में लिया था. जबकि मौके पर नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक निर्माण कार्य किया जा रहा था. शिकायत पर जांच की तो यह सामने आया कि मानचित्र स्वीकृति के लिए पोर्टल पर जो एनओसी अपलोड की गई थी. वह जिला प्रशासन के कार्यालय से प्राप्त मूल आख्या से पूरी तरह भिन्न और कूटरचित थी.

एडीएम प्रोटोकाल यानी प्रभारी अधिकारी (नजूल) आगरा और तहसील की मूल आख्या के अनुसार उक्त भूमि राजकीय आस्थान/नजूल की है, लेकिन पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों से इस महत्वपूर्ण तथ्य को चालाकी से हटा दिया था.

जांच में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद तुरंत प्रभाव से मानचित्र को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही मामले में केवल आवेदक और आर्किटेक्ट ही नहीं, बल्कि एडीए के कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है.

अभियंताओं और कर्मचारियों पर कार्रवाई तलवार लटकी: एडीए सचिव संजय कुमार ने बताया कि मानचित्र स्वीकृति से पूर्व और बाद में लगभग एक वर्ष तक स्थल पर हो रहे अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण के विरुद्ध क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंताओं और संबंधित पटल के कर्मचारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.

इतना ही नहीं, मानचित्र आवासीय स्वीकृत हुआ था और वहां व्यावसायिक निर्माण चलता रहा. इस मामले में आवेदक मालती शर्मा, विष्णु कुमार के साथ आर्किटेक्ट गोविंद सिंह के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी. इसके साथ ही एडीए के दोषी अभियन्ताओं और कर्मचारियों के विरुद्ध भी कड़ी विभागीय कार्रवाई की जा रही है.

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