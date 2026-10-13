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हाउस टैक्स पर कुंडली मारकर बैठे लोग, 3.17 करोड़ बकाया, वर्षों से नहीं हुआ भुगतान, वसूली बनी चुनौती

हाउस टैक्स की करोड़ों रुपये की राशि बकाया ( ETV Bharat )

घुमारवीं: हिमचल के बिलासपुर जिले के घुमारवीं में भवन मालिक हाउस टैक्स पर कंडली मारकर बैठे हुए हैं. नगर परिषद घुमारवीं के भवन मालिकों के पास हाउस टैक्स की करोड़ों रुपये की राशि लंबे समय से बकाया है. परिषद क्षेत्र के कई भवन मालिक वर्षों से हाउस टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं. ऐसे संपत्ति मालिकों को नगर परिषद की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन बकाया राशि की वसूली अब भी चुनौती बनी हुई है.

करोड़ों रुपये की राशि लंबे समय से बकाया नगर परिषद के आंकड़ों के अनुसार, शहर में हाउस टैक्स के करीब 3.17 करोड़ रुपये वसूल किए जाने हैं. नगर परिषद घुमारवीं के क्षेत्र में वर्तमान में 2,654 रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियां दर्ज हैं. इन संपत्तियों से परिषद को प्रतिवर्ष करीब 96 लाख रुपये हाउस टैक्स के रूप में प्राप्त होने चाहिए. इसके बावजूद लंबे समय से टैक्स जमा नहीं होने की वजह से बकाया राशि करोड़ों रुपये तक पहुंच गई है. नगर परिषद के लिए इस राशि की वसूली करना जरूरी हो गया है, क्योंकि इसी राजस्व से शहर में विभिन्न नागरिक सुविधाओं को बनाए रखने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है.