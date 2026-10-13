हाउस टैक्स पर कुंडली मारकर बैठे लोग, 3.17 करोड़ बकाया, वर्षों से नहीं हुआ भुगतान, वसूली बनी चुनौती
भवन मालिकों के द्वारा समय पर हाउस टैक्स जमा नहीं करने के कारण नगर परिषद के राजस्व पर भी असर पड़ रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 9:42 AM IST
घुमारवीं: हिमचल के बिलासपुर जिले के घुमारवीं में भवन मालिक हाउस टैक्स पर कंडली मारकर बैठे हुए हैं. नगर परिषद घुमारवीं के भवन मालिकों के पास हाउस टैक्स की करोड़ों रुपये की राशि लंबे समय से बकाया है. परिषद क्षेत्र के कई भवन मालिक वर्षों से हाउस टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं. ऐसे संपत्ति मालिकों को नगर परिषद की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन बकाया राशि की वसूली अब भी चुनौती बनी हुई है.
करोड़ों रुपये की राशि लंबे समय से बकाया
नगर परिषद के आंकड़ों के अनुसार, शहर में हाउस टैक्स के करीब 3.17 करोड़ रुपये वसूल किए जाने हैं. नगर परिषद घुमारवीं के क्षेत्र में वर्तमान में 2,654 रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियां दर्ज हैं. इन संपत्तियों से परिषद को प्रतिवर्ष करीब 96 लाख रुपये हाउस टैक्स के रूप में प्राप्त होने चाहिए. इसके बावजूद लंबे समय से टैक्स जमा नहीं होने की वजह से बकाया राशि करोड़ों रुपये तक पहुंच गई है. नगर परिषद के लिए इस राशि की वसूली करना जरूरी हो गया है, क्योंकि इसी राजस्व से शहर में विभिन्न नागरिक सुविधाओं को बनाए रखने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है.
40 हजार की आबादी में करीब 70% किरायेदार
घुमारवीं जिला बिलासपुर का प्रमुख शैक्षणिक और व्यापारिक केंद्र है. यहां शिक्षण संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी एवं निजी कार्यालयों के चलते बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. नगर परिषद क्षेत्र की आबादी करीब 40 हजार है, जिनमें करीब 70 फीसदी लोग किरायेदार हैं, और हाउस टैक्स जमा करवाने की जिम्मेदारी संबंधित संपत्ति मालिकों की होती है. ऐसे में भवन मालिकों की ओर से समय पर टैक्स जमा नहीं करवाना नगर परिषद के राजस्व पर असर डाल रहा है. नगर परिषद को शहर में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव, सड़कों की मरम्मत, नालियों और ड्रेनों की सफाई और सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव जैसे कार्यों पर खर्च करना पड़ता है.
बकायादार भवन मालिकों को नोटिस
इन सेवाओं को नियमित रूप से जारी रखने के लिए परिषद को पर्याप्त राजस्व की आवश्यकता होती है. हाउस टैक्स इस आय का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यदि बकाया राशि की वसूली समय पर हो जाती है तो नगर परिषद के पास विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं. नगर परिषद की ओर से बकायादार भवन मालिकों को नोटिस जारी कर टैक्स जमा करवाने के लिए कहा जाता रहा है. इसके बावजूद कई संपत्ति मालिकों का भुगतान लंबे समय से लंबित है.
बकाया हाउस टैक्स की वसूली के प्रयास
नगर परिषद घुमारवीं के कार्यकारी अधिकारी खेम चंद वर्मा ने कहा कि, "बकाया हाउस टैक्स की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं और मामला सरकार के ध्यान में भी लाया गया है. बकायादारों को राहत देकर राशि वसूलने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. भवन मालिकों समय से टैक्स जमा करें. शहर में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं को सुचारू रखने के लिए परिषद को राजस्व की जरूरत होती है. 3.17 करोड़ रुपये की लंबित राशि प्राप्त होने से परिषद की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिल सकती है. इससे शहर की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स, सड़क सुधार और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी."
नगर परिषद के सामने बड़ी चुनौती
फिलहाल नगर परिषद के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय से बकाया टैक्स की वसूली करना है, ताकि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें. परिषद की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इस प्रक्रिया में नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है.
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