ETV Bharat / state

जर्जर हालत में बमोटिया विद्यालय! एक ही क्लास में प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल, खतरे में बच्चों का भविष्य

चमोली में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है. बच्चे और शिक्षक जान खतरे में डालकर पठन पाठन करने पर मजबूर हैं.

Chamoli
प्राथमिक विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल की कक्षाएं (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 8, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: जिले के देवाल विकासखंड के दूरस्थ प्राथमिक विद्यालय, बामोटिया काफी दयनीय स्थिति में है. विद्यालय का भवन काफी जर्जर हालत में है. अब आलम ये है कि यहां बच्चों को शिक्षा से ज्यादा अपनी जान की फिक्र रहती है. स्थिति ये है कि कक्षा एक से 8वीं तक के सभी बच्चों की पढ़ाई विद्यालय के एक कक्ष में संचालित हो रही है.

2003 से बामोटिया प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत हुई. वर्ष 2012-13 में विद्यालय का उच्चीकरण किया गया और जूनियर हाई स्कूल बना दिया गया. लेकिन विद्यालय के भवन का उच्चीकरण केवल कागजों तक ही सीमित रह गया. जिससे प्राइमरी विद्यालय में ही जूनियर हाई स्कूल भी संचालित हो रहा है. इस विद्यालय में आंगनबाड़ी के बच्चे भी पढ़ते हैं.

Bamotiya Primary School Chamoli
विद्यालय के सिर्फ एक कक्ष की हालत सही बताई गई है. (PHOTO-ETV Bharat)

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि, हैरत की बात है कि लंबे समय से अभिभावक और विद्यालय स्टाफ, शिक्षा निदेशालय को लगातार पत्राचार भी कर रहा है. लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम आज तक नहीं मिला. ग्रामीण रमेश राम ने बताया कि कई वर्षों से शिक्षा निदेशालय और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को लगातार पत्राचार भी कर चुके हैं. लेकिन विद्यालय के भवन के उच्चीकरण को अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है. जबकि जो प्राइमरी विद्यालय है, वह जर्जर हालत में है. एक कमरे में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों की पढ़ाई होती है.

Bamotiya Primary School Chamoli
देवाल विकासखंड के स्थित है बमोटिया प्राथमिक विद्यालय (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इन दिनों कुछ बच्चों का पठन-पाठन विद्यालय के बरामदे में चल रहा है. लेकिन शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से उनकी सेहत के खराब होने की चिंता भी शिक्षकों और अभिभावकों को सताती रहती है. विद्यालय में भवन न होने के कारण छात्र-छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि विद्यालय की भवन की स्वीकृति के लिए पैसा भी मिल चुका है. लेकिन फॉरेस्ट लैंड होने के कारण विद्यालय के भवन बनने में दिक्कतें आ रही हैं.

पूरा विद्यालय केवल एक कक्ष में संचालित किया जा रहा है. क्योंकि, विद्यालय का अन्य भवन जर्जर स्थिति में है. स्कूली छात्र बरामदे में पठन-पाठन का काम करते हैं. उच्च अधिकारियों को लगातार पत्राचार किया गया है. समय पर धनराशि स्वीकृत होती है तो विद्यालय के भवन की मरम्मत कार्य और सुधारीकरण का काम किया जाएगा. प्राथमिक में 19 जूनियर हाई स्कूल में 18 छात्र छात्राएं हैं.
-योगेंद्र, खंड शिक्षा अधिकारी, देवाल-

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

चमोली का प्राथमिक विद्यालय बमोटिया
चमोली का जर्जर स्कूल
DILAPIDATED SCHOOL IN CHAMOLI
BAMOTIYA JUNIOR HIGH SCHOOL
BAMOTIYA PRIMARY SCHOOL CHAMOLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.