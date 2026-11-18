ETV Bharat / state

दिल्ली में बिल्डिंग गिरने की घटनाओं पर MCD अलर्ट, खतरनाक और जर्जर इमारतों का सर्वे कर कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार सामने आ रही इमारतों के गिरने की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने खतरनाक और जर्जर भवनों को लेकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम आयुक्त और सभी जोन के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर ऐसी इमारतों की पहचान करने और उनकी स्थिति का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए.

उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी किसी इमारत में सुरक्षा संबंधी खतरा पाया जाता है, वहां नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी बड़े हादसे की आशंका को टाला जा सके. बैठक में निगम आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तों और सभी जोन के उपायुक्तों के साथ निगम के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई. बैठक में खतरनाक और जर्जर इमारतों का मुद्दा प्रमुखता से उठा.

सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जोन में ऐसी इमारतों की स्थिति पर नजर रखें और नियमित निरीक्षण करें. यदि किसी भवन में सुरक्षा संबंधी खतरा मिलता है तो संबंधित नियमों के तहत समय रहते जरूरी कदम उठाए जाएं। सत्या शर्मा का निर्देश की दिसंबर तक दिल्ली में जर्जर इमारत का सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाए.

बैठक में वायु प्रदूषण की रोकथाम का मुद्दा भी उठाया गया. स्थायी समिति अध्यक्ष ने सभी जोन के उपायुक्तों को प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखने, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा मलबा समय पर हटाने तथा डीप क्लीनिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए. निर्माण गतिविधियों पर निगरानी रखने और प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान करने को भी कहा गया.

इसके अलावा निगम में करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज करने और पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए गए. इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए हर महीने बैठक आयोजित करने को कहा गया. उस्मानपुर स्थित एमसीडी स्टाफ क्वार्टर के पुनर्विकास पर भी चर्चा हुई. सत्या शर्मा ने अधिकारियों को सभी जनहित से जुड़े मामलों में गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.



ये भी पढ़ें :