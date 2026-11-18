दिल्ली में जर्जर इमारत ढहने का मामला: देखरेख करने वाला गिरफ्तार, एक माह की बेटी के सिर से उठा पिता का साया
दिल्ली के शाहदरा इलाके में मंगलवार को रेलवे लाइन के पास बने एक मकान की छत गिरन से दो लोगों की मौत हो गई थी.
Published : November 18, 2026 at 8:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के विवेक विहार थाना क्षेत्र स्थित ज्वाला नगर में मंगलवार सुबह ट्रेन के कंपन से 40 साल पुराना अवैध और जर्जर मकान ढहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए मकान मालिक सुरेंद्र के भाई बीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास इस जर्जर मकान की देखरेख का जिम्मा था.
बुधवार को जीटीबी अस्पताल में हादसे का शिकार हुए तीन वर्षीय मासूम देवांश और 35 वर्षीय पिंटू उर्फ रामगोपाल के शवों का पोस्टमार्टम किया गया. इस हादसे ने आगरा के मजरत भागवत क्षेत्र के रहने वाले पिंटू के परिवार को जीवन भर का जख्म दे दिया है. पेशे से किसान पिंटू महज एक महीने पहले ही रोजी-रोटी की तलाश में गांव से दिल्ली आए थे. विडंबना यह है कि एक माह पहले ही उनके घर में एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया था, जिसका अभी नामकरण तक नहीं हुआ था. खुशियों के माहौल के बीच पिता की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है. पिंटू अपने पीछे पिता नरेंद्र, पत्नी शिवानी और तीन मासूम बेटियों (पांच वर्ष, तीन वर्ष और एक माह) को छोड़ गए हैं.
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अवैध गजक फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही के गंभीर आरोप: मृतक पिंटू के पिता नरेंद्र ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर फैक्ट्री संचालक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने बताया कि ढहे हुए मकान के भूतल पर 'सोनू उर्फ रामू' नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से गजक बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी. आरोप है कि सोनू को इमारत की जर्जर हालत के बारे में पूरी जानकारी थी, फिर भी उसने मुनाफे के लिए कर्मचारियों की जान जोखिम में डाली. फैक्ट्री संचालन के लिए नगर निगम से कोई वैध लाइसेंस भी नहीं लिया गया था. परिजनों का यह भी आरोप है कि हादसे के बाद से फैक्ट्री संचालक फरार है और उसने घायलों या मृतकों की सुध तक नहीं ली.
डीसीपी शाहदरा आरपी मीणा ने बताया कि विवेक विहार पुलिस की शुरुआती जांच में भी यही सामने आया है कि इमारत बेहद जर्जर थी और पास से गुजरने वाली ट्रेनों के तेज कंपन के कारण यह भरभराकर गिर गई. हादसे में घायल हुए पिंटू के दिव्यांग भाई विकाश उर्फ विकेश, अमन और आकाश को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं, मृतक मासूम देवांश की घायल मां खुशबू और एक अन्य घायल दिलीप का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस अब अवैध फैक्ट्री संचालक की भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है.
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