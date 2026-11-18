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दिल्ली में जर्जर इमारत ढहने का मामला: देखरेख करने वाला गिरफ्तार, एक माह की बेटी के सिर से उठा पिता का साया

दिल्ली में जर्जर इमारत ढहने का मामला ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के विवेक विहार थाना क्षेत्र स्थित ज्वाला नगर में मंगलवार सुबह ट्रेन के कंपन से 40 साल पुराना अवैध और जर्जर मकान ढहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए मकान मालिक सुरेंद्र के भाई बीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास इस जर्जर मकान की देखरेख का जिम्मा था.

बुधवार को जीटीबी अस्पताल में हादसे का शिकार हुए तीन वर्षीय मासूम देवांश और 35 वर्षीय पिंटू उर्फ रामगोपाल के शवों का पोस्टमार्टम किया गया. इस हादसे ने आगरा के मजरत भागवत क्षेत्र के रहने वाले पिंटू के परिवार को जीवन भर का जख्म दे दिया है. पेशे से किसान पिंटू महज एक महीने पहले ही रोजी-रोटी की तलाश में गांव से दिल्ली आए थे. विडंबना यह है कि एक माह पहले ही उनके घर में एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया था, जिसका अभी नामकरण तक नहीं हुआ था. खुशियों के माहौल के बीच पिता की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है. पिंटू अपने पीछे पिता नरेंद्र, पत्नी शिवानी और तीन मासूम बेटियों (पांच वर्ष, तीन वर्ष और एक माह) को छोड़ गए हैं.