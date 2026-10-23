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दिल्ली के वेलकम इलाके में गिरी इमारत की बालकनी, एक बच्चा घायल, दो लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर

पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके के फोटो चौक पर एक इमारत की बालकनी गिर गई. इस घटना में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है.

वेलकम इलाके में गिरी इमारत की बालकनी
वेलकम इलाके में गिरी इमारत की बालकनी (ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 23, 2026 at 7:05 AM IST

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Updated : October 23, 2026 at 7:18 AM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में स्थित फोटो चौक पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां शुक्रवार की सुबह एक बहुमंजिला इमारत की बालकनी अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचीं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मलबे की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया है. साथ ही दो व्यक्तियों को बचाया गया है.

दमकल अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि जैसे ही कंट्रोल रूम को बालकनी गिरने की सूचना मिली, तुरंत बचाव दल रवाना किया गया. जब टीम मौके पर पहुंची, तो इमारत की दूसरी मंजिल पर दो लोग फंसे हुए थे. संकरी गली और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, दमकल कर्मियों ने सीढ़ी की मदद से दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया.

उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त बालकनी का हिस्सा नीचे गिरने से वहां मौजूद एक बच्चा और जोया गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पूरी इमारत को कराया गया खाली

दमकल अधिकारी के अनुसार, बालकनी गिरने के बाद इमारत के बाकी हिस्सों को भी खतरा पैदा हो गया था. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने तुरंत कदम उठाते हुए पूरी इमारत को खाली करवा लिया है, ताकि किसी भी तरह के अन्य जोखिम से बचा जा सके.

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Last Updated : October 23, 2026 at 7:18 AM IST

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