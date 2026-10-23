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दिल्ली के वेलकम इलाके में गिरी इमारत की बालकनी, एक बच्चा घायल, दो लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर

वेलकम इलाके में गिरी इमारत की बालकनी ( ANI )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में स्थित फोटो चौक पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां शुक्रवार की सुबह एक बहुमंजिला इमारत की बालकनी अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचीं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मलबे की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया है. साथ ही दो व्यक्तियों को बचाया गया है.

दमकल अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि जैसे ही कंट्रोल रूम को बालकनी गिरने की सूचना मिली, तुरंत बचाव दल रवाना किया गया. जब टीम मौके पर पहुंची, तो इमारत की दूसरी मंजिल पर दो लोग फंसे हुए थे. संकरी गली और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, दमकल कर्मियों ने सीढ़ी की मदद से दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया.