बिना अनुमति के धार्मिक स्थल निर्माण का मामला; पीलीभीत में 3 आरोपी गिरफ्तार, जारी की गई थी नोटिस

पीलीभीत : थाना अमरिया पुलिस ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के धार्मिक स्थल का निर्माण के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) नताशा गोयल ने बताया कि पुलिस किसी भी अवैध निर्माण या बिना अनुमति के किए जा रहे कार्यों पर सख्त रुख अपना रही है.







एएसपी नताशा गोयल ने जानकारी दी कि 17 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति की शिकायत पर मामला संज्ञान में आया था. आरोप था कि एक गांव में मुन्ना मसीह, जमुना प्रसाद और अर्जुन सिंह राणा द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के धार्मिक स्थल का निर्माण का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी थी.



मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गाटा संख्या 78 पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया था और अभियुक्तों को BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी कर सख्त हिदायत दी थी. एएसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्तों ने चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखा. जब उनसे निर्माण के लिये अनुमति पत्र मांगे गए, तो वे कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके.