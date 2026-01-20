ETV Bharat / state

बिना अनुमति के धार्मिक स्थल निर्माण का मामला; पीलीभीत में 3 आरोपी गिरफ्तार, जारी की गई थी नोटिस

एएसपी नताशा गोयल ने बताया कि चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्तों ने चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखा.

पीलीभीत में 3 आरोपी गिरफ्तार
पीलीभीत में 3 आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: up police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:28 PM IST

2 Min Read
पीलीभीत : थाना अमरिया पुलिस ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के धार्मिक स्थल का निर्माण के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) नताशा गोयल ने बताया कि पुलिस किसी भी अवैध निर्माण या बिना अनुमति के किए जा रहे कार्यों पर सख्त रुख अपना रही है.


एएसपी नताशा गोयल ने जानकारी दी कि 17 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति की शिकायत पर मामला संज्ञान में आया था. आरोप था कि एक गांव में मुन्ना मसीह, जमुना प्रसाद और अर्जुन सिंह राणा द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के धार्मिक स्थल का निर्माण का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी थी.


मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गाटा संख्या 78 पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया था और अभियुक्तों को BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी कर सख्त हिदायत दी थी. एएसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्तों ने चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखा. जब उनसे निर्माण के लिये अनुमति पत्र मांगे गए, तो वे कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके.


उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने केवल ट्रस्ट के नाम पर भूमि के कागजात पेश किए थे, जबकि धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए शासन और जिला प्रशासन की विशेष अनुमति अनिवार्य होती है. उन्होंने बताया कि बार-बार चेतावनी के उल्लंघन पर मंगलवार को पुलिस ने निर्माण स्थल से मुन्ना मसीह, जमुना प्रसाद और अर्जुन सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया है. सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यालय के समक्ष पेश किया गया है.


