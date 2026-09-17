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आगरा में 67 लाख रुपये हड़पकर बिल्डर्स परिवार संग फरार, जान से मारने की दी धमकी, पुलिस तलाश में जुटी

पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : सदर थाना क्षेत्र में किसानों के साथ ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जिसमें आठ किसानों की जमीन पर कॉलोनी डेवलप करने का झांसा देकर आरोपी बिल्डर्स ने 67 लाख रुपये एडवांस ले लिया. पीड़ितों ने भी आरोपियों से बैनामे की कही तो पहले टालमटोल की. इसके बाद अब परिवार के साथ घर पर ताले लगाकर फरार हो गए हैं. पीड़ित ने सदर थाना पुलिस से शिकायत की है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि किसानों ने बिल्डर अंकित निगम, रोहित निगम, सुरेश पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. किसानों की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई है. बता दें कि रोहता, सदर निवासी मानवेंद्र, विजेंद्र सिंह, राजकुमारी और राहुल ने सदर थाना पुलिस से धोखाधड़ी की शिकायत की थी. जिसमें आरोप था उनकी पहचान नगला पदमा, ग्वालियर रोड निवासी अंकित निगम, रोहित निगम और सुरेश से थी. जिसमें अंकित निगम, रोहित निगम और सुरेश ने बातचीत में खुद को बिल्डर बताया.