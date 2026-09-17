आगरा में 67 लाख रुपये हड़पकर बिल्डर्स परिवार संग फरार, जान से मारने की दी धमकी, पुलिस तलाश में जुटी
आरोपियों ने आठ किसानों की जमीन पर कॉलोनी डेवलप करने का झांसा देकर लोगों से ठगी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 10:44 PM IST
आगरा : सदर थाना क्षेत्र में किसानों के साथ ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जिसमें आठ किसानों की जमीन पर कॉलोनी डेवलप करने का झांसा देकर आरोपी बिल्डर्स ने 67 लाख रुपये एडवांस ले लिया. पीड़ितों ने भी आरोपियों से बैनामे की कही तो पहले टालमटोल की. इसके बाद अब परिवार के साथ घर पर ताले लगाकर फरार हो गए हैं. पीड़ित ने सदर थाना पुलिस से शिकायत की है.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि किसानों ने बिल्डर अंकित निगम, रोहित निगम, सुरेश पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. किसानों की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई है.
बता दें कि रोहता, सदर निवासी मानवेंद्र, विजेंद्र सिंह, राजकुमारी और राहुल ने सदर थाना पुलिस से धोखाधड़ी की शिकायत की थी. जिसमें आरोप था उनकी पहचान नगला पदमा, ग्वालियर रोड निवासी अंकित निगम, रोहित निगम और सुरेश से थी. जिसमें अंकित निगम, रोहित निगम और सुरेश ने बातचीत में खुद को बिल्डर बताया.
कहा कि कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं. तीनों ने जमीन भी दिखाई. बताया कि 10 दिन में जमीन का बैनामा कर देंगे. इसके लिए एडवांस की डिमांड की. जिसके बाद एडवांस बतौर मानवेंद्र से 15 लाख, विजेंद्र से 4.25 लाख रुपये, राजकुमारी से 3.25 लाख रुपये, राहुल से 15.75 लाख रुपये, राजवीर से 4.25 लाख रुपये, विनोद से 10 लाख रुपये, मनोज से 11 लाख रुपये, संजू से 5 लाख रुपये लिए. आरोपियों ने सभी से ये रकम नकद या आरटीजीएस के माध्यम से 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ली.
पीड़ितों ने सदर थाना पुलिस को बताया कि आरोपियों ने 10 दिन में बैनामा कराने का आश्वासन दिया. मगर, एडवांस लेकर भी बैनामा नहीं किया. इसके बाद जब आरोपियों के घर जाकर देखा तो वहां पर ताले लगे मिले. जिस पर पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी अपने परिवार के साथ कहीं पर गए हैं. जिस पर उनसे मोबाइल से संपर्क किया. मोबाइल से संपर्क करने पर आरोपियों ने धमकाया. जिसके बाद ही तहरीर दी है. पीड़ितों का आरोप है कि बिल्डर ने धमकी दी कि यदि पुलिस से शिकायत की तो सुपारी देकर जान से मरवा देगा. जिससे किसान और उनके परिजन दहशत में हैं.
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