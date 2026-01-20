ETV Bharat / state

'5 करोड़ दो नहीं तो दो दिन में जान से मार देंगे', राहुल दुबे गैंग के नाम पर बिल्डर को मिली धमकी!

रांची में बिल्डर को राहुल दुबे गैंग के नाम पर धमकी दी और रंगदारी मांग की गयी है.

builder threatened and demanded extortion in name of Rahul Dubey gang In Ranchi
अरगोड़ा थाना, रांची (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 20, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
रांचीः राहुल दुबे गैंग झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहा है. राज्य भर से राहुल गैंग के अपराधी लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं. इसके बावजूद दुबे गैंग का आतंक खत्म नहीं हो रहा है. ताजा मामला रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है. यहां के एक बिल्डर से राहुल दुबे गैंग के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है.

बिल्डर ने दर्ज करवाया एफआईआर

रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले बिल्डर राफे कमाल से राहुल दुबे गैंग के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है. इस मामले को लेकर बिल्डर ने रांची के अरगोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है.

एफआईआर में बिल्डर ने बताया है कि उनकी पंडरा स्थित एक जमीन को लेकर कुछ लोग लगातार उन्हें धमका रहे हैं. धमकी देने वालों में तौसिफ, नईम, बादशाह और आसिफ शामिल है. राफे ने चारों के विरूद्ध अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. राफे ने पुलिस को बताया कि 6 जनवरी को जब वह अपने पंडरा स्थित जमीन पर गए तो वहां पर मुझे राहुल दुबे गैंग और अमन साहु गैंग के लोगों द्वारा काम करने की बात कहकर उन्हें भगा दिया.

वहां मौजूद लोगों ने उन्हें धमकी दी कि अगर वह जमीन नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें अंजाम भुगताना पड़ेगा. शाम में जब वह घर लौटे तो 60110xxxxx नंबर से एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा. मैसेज में खुद को राहुल गैंग का प्रकाश शुक्ला बताते हुए 5 करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की गई और न देने पर उसी जमीन पर दफन करने की धमकी दी गई. 17 जनवरी को उनके भाई की रेकी करते हुए वीडियो बनाकर भी उन्हें भेजा गया. जिसके बाद डर के मारे राफे थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया.

जांच में जुटी पुलिस

बता दें कि राहुल दुबे गैंग के द्वारा हाल के दिनों में राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में रंगदारी के लिए कॉल किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब रांची के बिल्डर से भी पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई है. इस मामले में अरगोड़ा पुलिस ने कांड संख्या 22/2025 दर्ज किया है. जिसमे बीएनएस की धारा 111(2)111(31)111(51)308(A) के तहत केस दर्ज किया गया है. धमकी मिलने के बाद बिल्डर का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

संपादक की पसंद

