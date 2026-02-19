ETV Bharat / state

नोएडा इंजीनियर मौत मामला: बिल्डर निर्मल सिंह को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा- बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे देश

सेशंस कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह स्थापित नहीं होता कि आरोपी का विवादित भूमि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण था.

नोएडा इंजीनियर मौत मामले में बिल्डर को मिली जमानत
नोएडा इंजीनियर मौत मामले में बिल्डर को मिली जमानत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 8:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-150 स्थित टी प्वाइंट के पास पानी से भरे गड्ढे में कार सहित गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में सेशंस कोर्ट ने बिल्डर निर्मल सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी की प्रत्यक्ष या सचेत भूमिका स्थापित करने वाला ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. उसकी कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक प्रतीत नहीं होती. हालांकि, अदालत ने कहा कि वह बिना न्यायालय की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

वहीं देखा जाए तो युवराज की मौत के मामले में तीन सदस्य SIT की टीम बनाई गई थी, जिसको 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, साथ ही युवराज के पिता अपनी बेटी के साथ विदेश चले गए हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, वह न्यायालय से अब बरी हो गए हैं. आरोपी के अधिवक्ता एवं जिला बार एसोसिएशन के सचिव मनोज भाटी बोड़ाकी व सचिव शोभाराम चंदीला ने अदालत में दलील दी कि आरोपी वह एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और डेवलपर हैं.

संबंधित दस्तावेज प्राधिकरण के पास उपलब्ध: साथ ही कहा कि एफआईआर में उनका नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है और न ही किसी प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख है. वह संबंधित कंपनी के निदेशक या की-मैनेजरियल पर्सन नहीं रहे हैं. कंपनी के शेयरों का बड़ा हिस्सा पहले ही अन्य कंपनी को ट्रांसफर किया जा चुका था. निर्माण स्थल पर दो वर्ष से अधिक समय से नोएडा प्राधिकरण की ओर से रोक लगी हुई थी. सेशंस कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह स्थापित नहीं होता कि आरोपी का विवादित भूमि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण था. आरोपी के खिलाफ किसी आपत्तिजनक चीज की बरामदगी प्रस्तावित नहीं है. संबंधित दस्तावेज प्राधिकरण या जांच एजेंसी के पास उपलब्ध हैं, जिनके लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं.

नहीं थोपा जा सकता आपराधिक दायित्व: घटना से पूर्व नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. कॉर्पोरेट स्ट्रकचर, लीज, सब-लीज, शेयर ट्रांसफर और एमओयू जैसे लेन-देन के मामलों में केवल स्वामित्व संबंध के आधार पर आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता. वहीं अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपी कंपनी के प्रमोटर हैं और इस नाते जिम्मेदार हैं. इस पर अदालत ने हा कि प्रमोटर शब्द की स्पष्ट कानूनी परिभाषा और दायित्व का निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्थापित नहीं होता. अदालत ने यह भी नोट किया कि जलभराव की समस्या को लेकर विजटाउन प्लानर्स द्वारा 2022 में आवेदन दिया गया था. सिंचाई विभाग की तरफ से 2023 में जलनिकासी के लिए प्रस्ताव रखा गया था.

इसलिए मंजूर की जमानत: आदेश में उल्लेख किया कि नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 18 जनवरी, 2021 को संबंधित भूखंड पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी. बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जनवरी 2026 में यह प्रतिबंध हटाया गया. जब निर्माण और विकास कार्य पर वैधानिक रोक लागू थी, तब जलनिकासी या अन्य निर्माणात्मक हस्तक्षेप सीमित हो सकते थे. ऐसे में यह निष्कर्ष निकालना कि आरोपी ने जानबूझकर पानी जमा रहने दिया, इस स्तर पर उचित नहीं है. तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, सजा की सीमा, प्रथम दृष्टया भूमिका के अभाव और कस्टोडियल पूछताछ की आवश्यकता न होने को देखते हुए अदालत ने निर्मल सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली.

यह भी पढ़ें-

नोएडा इंजीनियर मौत मामला: पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी जांच में किया शामिल, ये अधिकारी लाइन हाजिर

इंजीनियर युवराज के पिता का छलका दर्द बोले-'मेरा साहसी बेटा दो घंटे जिंदगी के लिए लड़ा, पर सिस्टम से हार गया'

TAGGED:

DEATH OF SOFTWARE ENGINEER NOIDA
नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत
नोएडा इंजीनियर की मौत का मामला
NOIDA ENGINEER DEATH CASE
NOIDA ENGINEER DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.