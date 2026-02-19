ETV Bharat / state

नोएडा इंजीनियर मौत मामला: बिल्डर निर्मल सिंह को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा- बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे देश

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-150 स्थित टी प्वाइंट के पास पानी से भरे गड्ढे में कार सहित गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में सेशंस कोर्ट ने बिल्डर निर्मल सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी की प्रत्यक्ष या सचेत भूमिका स्थापित करने वाला ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. उसकी कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक प्रतीत नहीं होती. हालांकि, अदालत ने कहा कि वह बिना न्यायालय की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

वहीं देखा जाए तो युवराज की मौत के मामले में तीन सदस्य SIT की टीम बनाई गई थी, जिसको 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, साथ ही युवराज के पिता अपनी बेटी के साथ विदेश चले गए हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, वह न्यायालय से अब बरी हो गए हैं. आरोपी के अधिवक्ता एवं जिला बार एसोसिएशन के सचिव मनोज भाटी बोड़ाकी व सचिव शोभाराम चंदीला ने अदालत में दलील दी कि आरोपी वह एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और डेवलपर हैं.

संबंधित दस्तावेज प्राधिकरण के पास उपलब्ध: साथ ही कहा कि एफआईआर में उनका नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है और न ही किसी प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख है. वह संबंधित कंपनी के निदेशक या की-मैनेजरियल पर्सन नहीं रहे हैं. कंपनी के शेयरों का बड़ा हिस्सा पहले ही अन्य कंपनी को ट्रांसफर किया जा चुका था. निर्माण स्थल पर दो वर्ष से अधिक समय से नोएडा प्राधिकरण की ओर से रोक लगी हुई थी. सेशंस कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह स्थापित नहीं होता कि आरोपी का विवादित भूमि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण था. आरोपी के खिलाफ किसी आपत्तिजनक चीज की बरामदगी प्रस्तावित नहीं है. संबंधित दस्तावेज प्राधिकरण या जांच एजेंसी के पास उपलब्ध हैं, जिनके लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं.

नहीं थोपा जा सकता आपराधिक दायित्व: घटना से पूर्व नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. कॉर्पोरेट स्ट्रकचर, लीज, सब-लीज, शेयर ट्रांसफर और एमओयू जैसे लेन-देन के मामलों में केवल स्वामित्व संबंध के आधार पर आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता. वहीं अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपी कंपनी के प्रमोटर हैं और इस नाते जिम्मेदार हैं. इस पर अदालत ने हा कि प्रमोटर शब्द की स्पष्ट कानूनी परिभाषा और दायित्व का निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्थापित नहीं होता. अदालत ने यह भी नोट किया कि जलभराव की समस्या को लेकर विजटाउन प्लानर्स द्वारा 2022 में आवेदन दिया गया था. सिंचाई विभाग की तरफ से 2023 में जलनिकासी के लिए प्रस्ताव रखा गया था.