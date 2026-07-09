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रांची में खुद के AK-47 से बॉडीगार्ड को लगी गोली, चोर पकड़ने के दौरान हुआ हादसा

रांची: राजधानी रांची के सबसे वीआईपी इलाकों में शुमार अशोक नगर में भी अब चोर दाखिल होने लगे हैं. चोर को पकड़ने के दौरान रांची के चर्चित बिल्डर निशित केसरी के बॉडीगार्ड से मिसफायर हो गया, जिससे उन्हें खुद ही गोली लग गई. घायल बॉडीगार्ड को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि केसरी बिल्डर के आवास में रात करीब 2 बजे चोर के आने की सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद घर में मौजूद एक बॉडीगार्ड अपनी एके-47 राइफल लेकर चेक करने के लिए बाहर निकला. इसी दौरान गेट के पास बॉडीगार्ड के राइफल से गोली चल गई और यह गोली उन्हें लग गई, जिससे वह घायल हो गया. फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है.