बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव का बजा बिगुल; 13 अक्टूबर को वोटिंग, 15 को नतीजे
10 बूथों पर होगा मतदान, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:24 PM IST
कानपुर: शहर के ऐतिहासिक क्षेत्र बिठूर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उप-निर्वाचन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से कराने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी तरह झोंक दी हैं. आगामी 13 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 15 अक्टूबर को मतगणना के बाद साफ होगा कि बिठूर का नया अध्यक्ष कौन बनेगा. गुरुवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए.
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में उप-चुनाव की हर बारीक व्यवस्था को परखा गया. नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनके तहत 10 पोलिंग बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन सामग्री के वितरण और मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.
चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या ढिलाई न हो, इसके लिए मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग की तारीख तय कर दी गई है. 7 अक्टूबर को सभी चुनाव कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. डीएम ने निर्देश दिए हैं कि मास्टर ट्रेनर्स कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम,कागजी प्रक्रियाओं और उनके दायित्वों के बारे में बारीकी से समझाएं ताकि पोलिंग के दिन किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या आड़े न आए.
मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय रहते मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है. केंद्रों पर पीने का पानी, समुचित बिजली, रोशनी और साफ-सफाई की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. डीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए सभी तैयारियां समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं.
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