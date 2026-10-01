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बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव का बजा बिगुल; 13 अक्टूबर को वोटिंग, 15 को नतीजे

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने समीक्षा बैठक की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर के ऐतिहासिक क्षेत्र बिठूर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उप-निर्वाचन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से कराने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी तरह झोंक दी हैं. आगामी 13 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 15 अक्टूबर को मतगणना के बाद साफ होगा कि बिठूर का नया अध्यक्ष कौन बनेगा. गुरुवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए.