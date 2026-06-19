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लोहरदगा में ट्रेन की चपेट में आया भैंसों का झुंड, सात की मौत

लोहरदगा: जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में एक ट्रेन की चपेट में आने से सात भैंसों की मौत हो गई. वहीं पांच भैंस घायल हैं. यह हादसा लोहरदगा-टोरी रेलवे लाइन पर बंदुआ गांव के पास हुआ, जहां भैंसें आनंद विहार-पुरुलिया एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं. इस घटना के कारण लगभग ढाई घंटे तक ट्रेन का परिचालन बाधित रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई.

दरअसल, इस रूट पर राजधानी एक्सप्रेस, सासाराम एक्सप्रेस और चोपन एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें चलती हैं. यह घटना तब हुई जब आनंद विहार से पुरुलिया जा रही ट्रेन के रास्ते में भैंसों का एक झुंड पटरी पर आ गया. जब ट्रेन नंबर 14022 कुडू थाना क्षेत्र के बंडुआ गांव के पास पहुंची, तो अचानक रेलवे ट्रैक पर बारह भैंसें आ गईं. ट्रेन की तेज गति के कारण चालक उन्हें बचा नहीं सका, जिससे जोरदार टक्कर हुई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सात भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गईं. भैंसों को एक पशु व्यापारी लेकर जा रहा था, तभी वे भटककर पटरी पर आ गईं. हादसे के बाद ट्रेन को घटनास्थल पर ही रोक दिया गया. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच कर पटरी को साफ कराया. जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, ट्रेन सुबह करीब 10:00 बजे रांची के लिए रवाना हुई.

लोहरदगा आरपीएफ थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि पशु अचानक पटरी पर आ गए थे.