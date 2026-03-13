ETV Bharat / state

अंबाला में भैंस चोरी का विरोध पड़ा भारी, पशुपालक की हत्या, आरोपी फरार

अंबाला के कालपी गांव में भैंस चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने पशुपालक की हत्या कर दी.

Ambala Kalpi village murder
अंबाला में भैंस चोरी का विरोध पड़ा भारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 2:59 PM IST

|

Updated : March 13, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: जिले के गांव कालपी में भैंस चोरी की वारदात ने खौफनाक रूप ले लिया. दरअसल, यहां चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक पशुपालक की गंडासियों से वार कर निर्मम हत्या कर दी. इस हमले में एक अन्य बुजुर्ग पशुपालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. गांव वालों की मानें तो देर रात कुछ अज्ञात बदमाश भैंस चोरी करने की नीयत से गांव में पहुंचे थे और जब पशुपालकों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया.

गंडासियों से किया हमला: गांव वालों की मानें तो गुरुवार देर रात बदमाश गांव में घुसे और पशुओं के पास सो रहे पशुपालकों पर हमला कर दिया. बदमाशों ने 52 वर्षीय पशुपालक जय दयाल को गंडासियों से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया. वहीं, 65 वर्षीय रामरत्न गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

रोजाना पशुओं के पास ही सोता था मृतक: मृतक के भाई अमरजीत ने बताया कि, "मेरे भाई जय दयाल रोज रात को खाना खाने के बाद पशुओं के पास ही सो जाते थे. बीती रात भी वह वहीं सोए हुए थे. देर रात कुछ अज्ञात लोग आए और उन पर हमला कर दिया. जब तक किसी को पता चलता, बदमाश उन्हें मारकर भैंसों को चोरी करके ले गए."

पशुपालक की गंडासियों से हत्या (ETV Bharat)

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: वहीं, घटना के बाद गांव के सरपंच रिंकू ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है. सरपंच रिंकू ने कहा कि, "यह बहुत ही दुखद घटना है. बदमाश रात के समय भैंस चोरी करने आए थे और जब गांव वालों ने विरोध किया तो उन्होंने गंडासियों से हमला कर दिया. हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि गांव में लोगों का डर खत्म हो सके."

पुलिस जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि, "प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लूटपाट और भैंस चोरी के इरादे से आए थे. उन्होंने जय दयाल की हत्या कर दी और रामरत्न को घायल कर दिया. वारदात के बाद आरोपी भैंसों को गाड़ी में लादकर भाग रहे थे, लेकिन हाईवे पर उनकी गाड़ी पलट गई. इसके बावजूद आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए."

चोरी की गाड़ी से दिया वारदात को अंजाम: डीएसपी सुरेश कुमार ने आगे बताया कि, "जिस गाड़ी का इस्तेमाल आरोपियों ने किया वह भी चोरी की बताई जा रही है. पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है." फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है. वहीं, मृतक के परिजन और ग्रामीण प्रशासन से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:सोनीपत में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर एएसआई रंगे हाथ गिरफ्तार

Last Updated : March 13, 2026 at 3:31 PM IST

TAGGED:

BUFFALO THEFT AMBALA
AMBALA DAIRY FARMER KILLED
AMBALA BUFFALO THIEVES ATTACK
AMBALA KALPI VILLAGE INCIDENT
AMBALA KALPI VILLAGE MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.