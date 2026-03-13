ETV Bharat / state

अंबाला में भैंस चोरी का विरोध पड़ा भारी, पशुपालक की हत्या, आरोपी फरार

अंबाला: जिले के गांव कालपी में भैंस चोरी की वारदात ने खौफनाक रूप ले लिया. दरअसल, यहां चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक पशुपालक की गंडासियों से वार कर निर्मम हत्या कर दी. इस हमले में एक अन्य बुजुर्ग पशुपालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. गांव वालों की मानें तो देर रात कुछ अज्ञात बदमाश भैंस चोरी करने की नीयत से गांव में पहुंचे थे और जब पशुपालकों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया. गंडासियों से किया हमला: गांव वालों की मानें तो गुरुवार देर रात बदमाश गांव में घुसे और पशुओं के पास सो रहे पशुपालकों पर हमला कर दिया. बदमाशों ने 52 वर्षीय पशुपालक जय दयाल को गंडासियों से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया. वहीं, 65 वर्षीय रामरत्न गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. रोजाना पशुओं के पास ही सोता था मृतक: मृतक के भाई अमरजीत ने बताया कि, "मेरे भाई जय दयाल रोज रात को खाना खाने के बाद पशुओं के पास ही सो जाते थे. बीती रात भी वह वहीं सोए हुए थे. देर रात कुछ अज्ञात लोग आए और उन पर हमला कर दिया. जब तक किसी को पता चलता, बदमाश उन्हें मारकर भैंसों को चोरी करके ले गए." पशुपालक की गंडासियों से हत्या (ETV Bharat)