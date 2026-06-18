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बुढ़ली प्रकरण: ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ निकाला पैदल मार्च, दिया 2 दिन का अल्टीमेटम

विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण ( ETV Bharat Deeg )