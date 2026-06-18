बुढ़ली प्रकरण: ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ निकाला पैदल मार्च, दिया 2 दिन का अल्टीमेटम
एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है.
Published : June 18, 2026 at 7:05 PM IST
सिकरी (डीग): जिले के चर्चित बुढ़ली प्रकरण को लेकर गुरुवार को सर्व समाज का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया. पूर्व विधायक राजेंद्र गुढ़ा, पूर्व विधायक वाजिब अली, पूर्व शिक्षा मंत्री जाहिदा खान और डीग कांग्रेस महिला अध्यक्ष श्वेता सैनी के नेतृत्व में हजारों ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के घर से सिकरी के भगत सिंह चौक तक गांधीवादी तरीके से पैदल मार्च निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.
मार्च के दौरान ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. जैसे ही जुलूस भगत सिंह चौक पहुंचा, वहां पहले से मौजूद पुलिस बल और बैरिकेडिंग के सामने प्रदर्शनकारी रुक गए. इस दौरान 'पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी' और 'निर्दोषों को न्याय दो' जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी और कहा, 'ऐ अल्लाह, जो निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल भेज रहे हैं, उनका सत्यानाश हो...आमीन.' गुढ़ा के इस बयान पर समर्थकों ने भी जोरदार समर्थन जताया.
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दो दिन का अल्टीमेटम: पूर्व विधायक वाजिब अली और पूर्व शिक्षा मंत्री जाहिदा खान ने प्रदर्शन के बाद ADM डीग को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से पुलिस-प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो क्षेत्र के दर्जनों गांवों को साथ लेकर डीग कलेक्ट्रेट तक पैदल कूच किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा.
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ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप: एडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 16 जून की रात सिकरी पुलिस ने गांव में सो रहे लोगों के घरों पर दबिश दी. इस दौरान घरों में तोड़फोड़ की गई. महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा सोने-चांदी के आभूषण ले जाने तक के आरोप लगाए गए. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निजी भूमि पर बने मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं तथा एक विशेष समाज के लोगों को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है.
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पुलिस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद: वहीं दूसरी ओर एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि अवैध हथियारों से संबंधित एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस टीम जांच के लिए गांव पहुंची थी. इस दौरान पुलिस दल पर हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी.
दो दिन बाद फिर हो सकता है बड़ा आंदोलन: बुढ़ली प्रकरण को लेकर क्षेत्र में लगातार बढ़ते तनाव के बीच सर्व समाज के इस शक्ति प्रदर्शन ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. अब सभी की नजरें अगले दो दिनों पर टिकी हैं. यदि प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति नहीं बनती है, तो डीग जिला मुख्यालय पर बड़े स्तर के आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरने की संभावना जताई जा रही है.