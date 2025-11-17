ETV Bharat / state

मसूरी में धूमधाम से मनाई गई बूढ़ी दीपावली, तांदी और रासौ नृत्य पर जमकर थिरके लोग

तांदी और रासौ नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र: डिबसा की अग्नि के चारों ओर युवा, बुजुर्ग और महिलाएं रासौ, तांदी और सराई नृत्य करती दिखाई दी. परंपरागत वाद्ययंत्रों की ताल पर कदम मिलाते हुए सभी लोकगीतों में झूमते नजर आए. यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था, जैसा जौनपुर, रवांई यमुना घाटी की गांवों में सदियों से बग्वाली पर देखने को मिलता है. पर्व पर परोसे गए उड़द दाल के पकोड़े, साठी के चिउड़ा, भिरूड़ी, और बराज घाटी के अखरोट लोगों में आकर्षण का केंद्र रहे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लिया.

मसूरी: अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच की ओर से मसूरी में बग्वाल (बूढ़ी दीपावली) पारंपरिक तरीके से मनाई गई. लोक संस्कृति, गीत-संगीत, परिधान और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज से पूरा परिसर दिनभर उत्सव में डूबा रहा. यमुना और अगलाड़ घाटी के वे प्रवासी, जो हर वर्ष बग्वाली के लिए गांव नहीं पहुंच पाते, उन्होंने इस आयोजन को अपने गांव का सजीव रूप बताते हुए खुशी जताई. भीमल की लकड़ियों से बने होल्लों में जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठा.

रस्साकशी में महिलाओं ने दिखाई एकजुटता: आयोजन में हुई रस्साकशी प्रतियोगिता ने उपस्थित लोगों का रोमांच बढ़ा दिया. पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी जोरदार उत्साह दिखाया. महिला टीम की जबरदस्त एकता और तालमेल के सामने दूसरी टीम टिक नहीं सकी और उन्होंने मुकाबला जीतकर वाहवाही लूटी. लोगों ने इसे “महिलाओं की एकता का प्रतीक” बताया.

अगलाड़-यमुना घाटी विकास मंच ने किया आयोजन (Photo-ETV Bharat)

देवभूमि की अनूठी विरासत: कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि यमुना और अगलाड़ घाटी का सांस्कृतिक वैभव पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि यहां के लोग अपने पहनावे, बोली और रीति-रिवाज को जिस गर्व के साथ अपनाए हुए हैं, यही हमारी असली पहचान है. यही भाव आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़े रखेगा. उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा एमटी टोल चौकी के पास बन रहा भव्य सामुदायिक भवन एक दिन सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होगा.

लोक संस्कृति और विरासत की दिखी झलक (Photo-ETV Bharat)

संस्कृति और विरासत से युवा पीढ़ी हुई रूबरू: पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी की खूबी यही है कि यहां हर क्षेत्र, हर जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं. उन्होंने पर्व की ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जब भगवान राम 14 वर्षों बाद अयोध्या लौटे, तो यह सूचना पहाड़ों में देर से पहुंची. इसी कारण यहां दीपावली ‘मंगसीर’ में मनाई जाती है, जिसे आज भी परंपरा के रूप में निभाया जा रहा है. उन्होंने यमुना घाटी में पलायन की कम दर का श्रेय वहां के लोगों के आत्मनिर्भर होने और संस्कृति से जुड़े रहने को दिया. अगलाड़ यमुनाघाटी विकास मंच ने मांग रखी कि निर्माणाधीन सामुदायिक भवन को सांस्कृतिक धरोहर केंद्र बनाया जाए, जिससे यह स्थल आने वाले समय में पर्यटन का नया आकर्षण बन सके.

