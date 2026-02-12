ETV Bharat / state

1400 साल से चली आ रही परंपरा, धमतरी के बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में महापर्व महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू

प्रेत और पिशाच सब मिलकर नाचते गाते निकलेंगे ( ETV Bharat )