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ये है हिमाचल का 'केदारनाथ धाम' बूढ़ा केदार, यहां इंसान तो इंसान देवी-देवता भी करते हैं स्नान

सराज स्थित 'बूढ़ाकेदार' तीर्थ में निर्जला एकादशी पर उमड़ा सैलाब, जानिए इस तीर्थ का इतिहास.

सराज स्थित 'बूढ़ाकेदार' तीर्थ में निर्जला एकादशी पर उमड़ा सैलाब
सराज स्थित 'बूढ़ाकेदार' तीर्थ में निर्जला एकादशी पर उमड़ा सैलाब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
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मंडी (सराज): ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर सराज घाटी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 'बूढ़ाकेदार' में निर्जला एकादशी पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. बर्फीला क्षेत्र होने के बावजूद विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस पवित्र तीर्थ में आस्था की डुबकी लगाई.

माता शिकारी देवी के आंचल में बसे बूढ़ाकेदार तीर्थ स्थित है. यहां की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां केवल इंसान ही नहीं, बल्कि सराज घाटी सहित जिला कुल्लू और मंडी के स्थानीय देवी-देवता भी आकर स्नान करते हैं और स्वयं को पवित्र करते हैं. मंदिर के पुजारी जोत राम शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड के पंच केदारों के बाद इस क्षेत्र में बूढ़ाकेदार तीर्थ का अपना एक विशेष और धार्मिक महत्व है. यहां भगवान शिव अपनी तपोभूमि पर शिवलिंग रूप में एक प्राकृतिक गुफा में विराजमान हैं.

चारधाम यात्रा के बाद यहां स्नान जरूरी
चारधाम यात्रा के बाद यहां स्नान जरूरी (ETV Bharat)

पांडवों ने यहाँ पाई थी हत्या के दोष से मुक्ति

जोत राम शर्मा ने बताया कि 'इस पौराणिक स्थल के पीछे एक गहरी मान्यता जुड़ी है. महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों पर अपने ही सगे-संबंधियों की हत्या का पाप लगा, तो भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को भगवान शिव के नंदी की विधिवत पूजा करने की सलाह दी. शिव की खोज में जब पांडव इस स्थान पर पहुंचे, तो भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और नंदी भी सूक्ष्म रूप धारण कर भूमिगत हो गए. इसके बाद पांडवों ने इसी पवित्र स्थान पर स्नान करके अपने पापों और दोषों से मुक्ति पाई थी.'

चारधाम यात्रा के बाद यहाँ का स्नान है अनिवार्य

बूढ़ाकेदार तीर्थ में आज भी लगभग 18 फुट गहरा एक ऐतिहासिक कुआं मौजूद है, जिसके जल से 'गौमय' (गाय के गोबर जैसी सुगंध) आती है. स्थानीय निवासी हिमा राम शास्त्री ने बताया कि, 'जो श्रद्धालु देश की चारधाम की यात्रा करते हैं, उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने के बाद बूढ़ाकेदार आकर स्नान करना अनिवार्य होता है. इसके बिना चारधाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है. मान्यता यह भी है कि यहां स्नान करने के बाद माता शिकारी देवी के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. सराज क्षेत्र के आराध्य देव, मगरू महादेव और अन्य देवता निर्जला एकादशी एवं अन्य अवसरों पर यहां पवित्र शाही स्नान के लिए आते हैं.'

छह महीने बंद रहता है रास्ता

अत्यधिक ऊंचाई और बर्फीला क्षेत्र होने के कारण भारी बर्फबारी की वजह से नवंबर से अप्रैल तक यह मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए पूरी तरह बंद रहता है. शेष महीनों में यहां हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से भारी संख्या में श्रद्धालु और शिव-काली के उपासक साधना और सिद्धि के लिए पहुंचते हैं.

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