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आज है वैशाख पूर्णिमा, जानिए स्नान-दान का समय, महूर्त और पूजा विधि

वैशाख मास की पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है.

आज है वैशाख पूर्णिमा
आज है वैशाख पूर्णिमा (फोटो ईटीवी भारत GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 7:08 AM IST

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बीकानेर : उदय तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा आज शुक्रवार को मनाई जाएगी, इसलिए इसी दिन व्रत, स्नान और दान का विशेष महत्व रहेगा. वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) शुक्रवार को मनाई जा रही है. यह पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026 की रात 9:12 बजे शुरू होकर 1 मई 2026 की रात 10:52 बजे समाप्त होगी. इस दिन भगवान विष्णु और बुद्ध की पूजा की जाती है. साथ ही गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है.

भगवान विष्णु को प्रिय : बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस माह की पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते, वे घर पर ही स्नान कर गंगाजल मिलाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस दिन भगवान विष्णु, श्रीहरि और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष विधान है. कई स्थानों पर सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जाता है.

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मनवांछित फल प्राप्ति : मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है. शास्त्रों के अनुसार इस दिन जल से भरे घड़े, छाता, पंखा, सत्तू, चावल, गुड़, वस्त्र और फल का दान करना चाहिए. गर्मी के मौसम को देखते हुए प्यासे लोगों को पानी पिलाना और सेवा करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह दिन शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना गया है. इस दिन जप, तप, हवन, दान और सत्संग करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.

जरुरतमंदों को सहायता : वैशाख पूर्णिमा का यह पावन पर्व केवल धार्मिक आस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और करुणा का संदेश भी देता है. इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने, संयमित जीवन जीने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करने चाहिए.

बुद्ध पूर्णिमा : वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है. इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही घटनाएं मानी जाती हैं. इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. वे इस दिन ध्यान, साधना और शांति का संदेश फैलाते हैं. दान-पुण्य की दृष्टि से यह दिन विशेष फलदायी माना गया है.

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16 कलाओं से परिपूर्ण होता चंद्रमा : पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देव की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है. इस दिन चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं जिससे आरोग्य धन संपदा में वृद्धि होती है. चंद्रमा की 16 कलाएं अमृत, मनदा (विचार), पुष्प (सौंदर्य), पुष्टि (स्वस्थता), तुष्टि( इच्छापूर्ति), ध्रुति (विद्या), शाशनी (तेज), चंद्रिका (शांति), कांति (कीर्ति), ज्योत्सना (प्रकाश), श्री (धन), प्रीति (प्रेम), अंगदा (स्थायित्व), पूर्ण (पूर्णता अर्थात कर्मशीलता) और पूर्णामृत (सुख) होती है. पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान चंद्रमा को अर्ध्य देना चाहिए और शिवलिंग की पूजा कर ॐ सोमाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए.

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